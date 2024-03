Insieme, sempre più forti e coesi, verso una Chiari... sempre più. Grande, attiva, attenta, attrattiva, a misura della cittadinanza, ma anche ricca di servizi, di proposte, pronta a crescere e rivolta con lo sguardo al futuro.

Con Domenico Codoni per "Una Chiari sempre più"

In campagna elettorale, infatti, si sente spesso parlare di promesse, di grandi opere e di progetti ambiziosi, molte volte anche quasi fantasiosi, ma la differenza la fanno le persone. In questo caso, per esempio, sono davvero tante quelle che da tempo stanno lavorando a fianco del candidato sindaco Domenico Codoni, in continuità con quanto già intrapreso nei precedenti due mandati dal primo cittadino Massimo Vizzardi.

Sono dieci anni che ascoltiamo, dialoghiamo e troviamo soluzioni a problemi, situazioni di difficoltà e disagio, spazi e occasioni di promozione e di rilancio ma soprattutto sono due lustri che progettiamo a lungo termine tenendo conto delle esigenze quotidiane della città integrandole con i sogni dei cittadini e i grandi investimenti per portarla ad essere come ce la siamo immaginata e sognata insieme a tutti i clarensi in questo periodo: Sempre più,

ha ribadito il candidato sindaco Domenico Codoni.

In questi ultimi mesi, infatti, è stata certamente d’aiuto e di supporto, per il candidato in corsa alle elezioni di giugno e la sua squadra, la partecipazione della cittadinanza che "con la grande curiosità verso i progetti futuri ha dato la carica giusta per ingranare la marcia e partire al giusto ritmo con la stesura delle idee programmatiche".

Al primo posto, infatti, c’è stato lo studio, l’apertura delle porte alla conoscenza per capirne di più del funzionamento della macchina amministrativa, della burocrazia e di tutto ciò che concerne il Comune.

Siamo partiti da una vera e propria scuola amministrativa per approfondire come funziona la macchina comunale e quali sono i compiti degli amministratori - è stato spiegato - In un secondo momento si è passati a temi come il PGT (Piano di Governo Territoriale) e che cosa possono fare realmente le politiche sociali/ambientali e sportive per i cittadini. Parallelamente sono stati organizzati 12 incontri con veri e propri tavoli tematici all’interno dei quali una sessantina di persone, provenienti da diversi settori e aree della città, hanno approfondito idee e progettualità in continuità con l’Amministrazione dei dieci anni precedenti.

Un grande lavoro di sintesi e valorizzazione che è stato presentato la scorsa domenica al gruppo che sostiene la candidatura di Domenico Codoni per un primo momento di condivisione.

Siamo e sono molto soddisfatto sia della partecipazione sia del grande lavoro che abbiamo fatto in questi mesi. Abbiamo tracciato i confini dei prossimi dieci anni, in continuità con quanto fatto negli scorsi due mandati, con gli stessi obiettivi ma con l’asticella più alta. In questi anni siamo riusciti a crescere, in numero di abitanti, in numero e qualità di servizi, per qualità della vita e sotto molti altri aspetti. Siamo riusciti a rispettare le promesse elettorali anche prima dei tempi dichiarati e questo perché siamo una squadra preparata e coscienziosa. Abbiamo puntato sempre su coerenza, trasparenza e competenza e così faremo ancora. Il programma che si sta delineando non è altro che il proseguimento di quanto già fatto fino ad oggi: ci saranno grandi opere, ma ci sarà anche un’attenzione in più nella manutenzione del quotidiano. La cultura sarà uno dei capi saldi di questi prossimi anni perché, come abbiamo già detto, vogliamo sia chiaro che non è vero che di cultura non si mangia a meno che non si viva in una grande città. Ecco, forse non avremo i numeri in termini di abitanti da grande città, ma sicuramente vogliamo che il nuovo teatro sia la casa dove i sogni dei nostri giovani talenti possano trovare incoraggiamento e risposte, che diventi un punto di riferimento anche per i Comuni vicini e che possa essere vissuto e animato da tutti per essere ancora una volta capitale e non solo del libro.

Verso una Chiari sempre più a misura di famiglia

Verso Chiari del 2024, ma soprattutto verso una città a misura di famiglia. E’ stato snocciolato negli scorsi giorni un nuovo punto del programma del candidato sindaco Domenico Codoni: al centro 100 nuovi posti nido, spazio e offerte per le famiglie, servizi pre e post scuola nell’infanzia e nelle primarie pubbliche, ma anche il potenziamento dei servizi estivi e per bambini e ragazzi. Il tutto, per «una Chiari sempre più casa, grande, città e ricca».

A spiegare passo passo le idee in cantiere è stata l’assessore alle Politiche per l’infanzia, e mamma di due gemelle di due anni, Chiara Facchetti che, insieme a Codoni, condivide l’esperienza amministrativa e nella civica di Per una Chiari Virtuosa.

In questi anni abbiamo raccolto dalle famiglie del territorio la forte esigenza di nuovi posti nido - ha ribadito Facchetti - E’ prioritario garantire questa opportunità. Lo faremo potenziando, supportando e fornendo aiuti al privato che sta già ben operando, ma anche garantendo nuovi posti nel pubblico e favorendo la creazione di nuovi spazi che possano adattarsi al meglio a questo tipo di esigenza. Abbiamo delle idee concrete: verranno a crearsi nuove sinergie.

Un secondo aspetto riguarda ulteriori spazi per le famiglie:

«Ci piacerebbe riadattare a misura di Chiari un progetto già in essere nel Comune di Brescia. Realizzare, magari nelle scuderie di Villa Mazzotti, uno spazio consono ad ospitare bambini, nello specifico della fascia 0-3, e le loro famiglie. Pensiamo ad un servizio per quelle mamme, ma anche papà o nonni, che vogliono favorire il gioco e l’incontro dei loro bambini con i coetanei in un luogo adeguato e sicuro e, allo stesso tempo, avere la possibilità di incontrare educatori ed esperti in grado di dispensare consigli e buone pratiche. Una volta lanciato, il progetto si potrebbe potenziare (anche con dei corsi per mamme e tanto altro ancora). C’è già l’idea anche di un’aggiunta pomeridiana, magari fino ai 6 anni, con le medesime caratteristiche e sempre con l’intento di favorire l’integrazione».

Si intende, inoltre, potenziare l’offerta dei centri estivi («perché la città non si svuota più ed è giusto garantire un servizio anche ad agosto») e dare una risposta concreta alle esigenze del pre e post scuola.