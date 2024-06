Chi sarà il nuovo sindaco di Chiari? Seggi aperti fino alle 15

Cittadini chiamati al voto ancora una volta. Fino alle 15 di oggi, lunedì 24 giugno 2024, i clarensi potranno recarsi alle urne per scegliere chi tra Domenico Codoni e Gabriele Zotti sarà il prossimo sindaco della città.

Chi sarà il nuovo sindaco? Seggi aperti fino alle 15

Un'affluenza piuttosto bassa, ma questo era già nell'aria. Alle 12 di ieri, il dato si era attestato al 15,30%, mentre alle 19 si è arrivati al 37,10%. Raggiunto il 44,06% alle 23. Ma c'è ancora un po' di tempo. Oggi, lunedì, i seggi sono comunque aperti fino alle 15 (alla scuola primaria di via Lancini e alle secondarie di via Roccafranca). Alle 15, al termine delle votazioni, inizierà lo spoglio che, non avendo le preferenze ma solo i due candidati, sarà piuttosto veloce. Prima di sera si dovrebbe sapere il nome del nuovo sindaco di Chiari.

Dopo il pareggio del primo turno tra Codoni e Marco Salogni, però, mai dire mai. Anche in questo caso potrebbe essere una "lotta" all'ultima scheda. Salogni, così come Alessandro Gozzini non hanno fatto accordi con nessuno in vista del secondo turno.

La scelta tra Codoni e Zotti

La cittadinanza è chiamata a scegliere tra Domenico Codoni e Gabriele Zotti. Il primo è supportato dalle civiche Per una Chiari virtuosa, sua casa politica, e

Chiari capitale. Zotti, invece, è a capo della coalizione di Centrodestra formata da FdI (partito al quale è tesserato), Lega, Civica e Chiari tricolore. A lui, dopo l'esito del primo turno, con un apparentamento si è unita anche la civica guidata da Roberto Goffi, Siamo Chiari.