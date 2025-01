Cambio in Giunta ad Adro: fuori Colleoni, dentro Delpozzo

È Attilio Delpozzo il nuovo assessore a Patrimonio, Manutenzione e Decoro urbano. Lo comunica l'Amministrazione comunale.

Nuovo assessore ad Adro

Il cambio nell'Esecutivo del paese franciacortino arriva a seguito delle dimissioni per motivi personali di Giordano Colleoni, ex assessore con le medesime deleghe. Colleoni, eletto lo scorso anno nella nuova maggioranza del sindaco Davide Moretti, resterà comunque in Consiglio comunale, nel gruppo consiliare di maggioranza (la lista civica Davide Moretti Sindaco). Lo scorso giugno il governo di Adro aveva cambiato colore, dopo decenni di incontrastato dominio leghista: il candidato sindaco del Carroccio Paolo Rosa aveva sorprendentemente perso contro Moretti, con uno scarto di circa duecento voti.