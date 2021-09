Ecco i nomi delle squadre al completo: alcuni sono volti noti della politica locale; altri new entry pronti a misurarsi con la scena franciacortina.

Amministrative Cazzago San Martino: tre le liste depositate

Cazzago San Martino è ufficialmente entrato nel vivo del clima delle elezioni.

Nelle scorse ore sono infatti state depositate le liste che correranno alle prossime amministrative di ottobre.

Vediamo quindi tutti i nomi dei componenti di ciascun gruppo.

Impegno e presenza

Alla guida di "Impegno e presenza" la candidata sindaca Maria Teresa Venni, ex vice durante l'ultimo governo di Antonio Mossini.

Al suo fianco Andreoli Nicola, Archetti Maruska, Bonardi Annalisa, Breda Guido, Dragoni Alessia, Fazzini Amedeo, Ferrari Emanuela, Galli Giuseppe, Gandossi Damiano, Lamperti Elena, Metelli Claudia Andrea, Mometti Andrea, Mora Massimo, Rubaga Flavio, Tonelli Ivana, Vecchi Virginio.

Si tratta di una civica che porta i simboli di Lega e Forza Italia.

Azione comune

Per "Azione comune" invece è Mirco Guidetti a candidarsi per essere il nuovo primo cittadino.

Nella sua lista, che porta il simbolo di Fratelli d'Italia, Antonio Mossini (la sfiducia di dieci consiglieri aveva portato alla fine anticipata del suo secondo mandato e al commissariamento del paese lo scorso novembre), Francesca Abeni, Filippo Ambrosini, Matteo Angoli, Patrizia Cavalleri, Graziella Filippini, Giuseppina Nembrini, Anna Chiara Orizio, Riccardo Orizio, Veronica Paderni, Federica Putelli, Stefano Sbardellati, Daniele Tonelli, Giovanni Battista Troli, Luca Turelli.

Alleanza civica

A candidarsi per il centrosinistra Fabrizio Scuri, che sarà supportato da Delbarba Gianluca (presidente di Acque Bresciane ed presidente di Cogeme), Bonetti Pietro, Pelizzari Domenico, Lussignoli Daniela, Venturi Angela, Paderni Osvaldo, Bonardi Dario, Andreoli Varinia, Bosio Iris, Consolati Caterina, Faifer Leonardo, Faita Cristian, Ferrabò Angelo, Guidetti Sabrina, Nembrini Marcello, Venni Silvio.

Incontri pubblici

Questo fine settimana le liste cominceranno a presentarsi alla cittadinanza con i consueti gazebo e incontri pubblici serali.

Oggi, infatti, "Impegno e presenza" sarà a Pedrocca dalle 8 alle ore 13 lungo via dei Caduti, zona scuole elementari; mentre domani (domenica 5) a Cazzago, nella stessa fascia oraria, in piazza Marconi.

Sempre domani, contemporaneamente, "Alleanza civica" sarà presente in piazza a Cazzago San Martino mentre "Azione comune" a Bornato, in prossimità della chiesa.

Giovedì 9 inoltre "Impegno e presenza" ha organizzato una serata nell'area esterna della biblioteca comunale di via Duomo a partire dalle 20 per fare conoscere i candidati e il programma.

Le date delle altre liste verranno comunicate nei prossimi giorni sui loro canali social.