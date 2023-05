A Milzano trionfa Sandra Filippini

A Milzano vince Sandra Filippini.

Sandra Filippini ha vinto con 501 voti su Massimo Giustiziero (399) e Marco Soldi (65).

"É stata un'emozione fortissima - ha dichiarato - ci sarà però poco tempo per i festeggiamenti. Già da domani mattina saremo al lavoro per il bene di Milzano anche per convincere chi non ci ha votati sul fatto che le nostre erano delle proposte serie fatte con il cuore per far crescere Milzano".