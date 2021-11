Vip in Franciacorta: Vanessa Incontrada in pizzeria a Erbusco

Celebrities

L'attrice e presentatrice ha posato con tutta la squadra de La Filiale, il noto locale che sorge nel relais L'Albereta.

La Franciacorta è un territorio che piace, sempre di più, anche ai vip. C'è chi addirittura ha preso casa qui, come il cantante Eros Ramazzotti, e chi invece si limita a trascorrerci una vacanza o, come nel caso di Vanessa Incontrada, domenica 21 novembre a Erbusco, una serata in pizzeria.

Vip in Franciacorta: Vanessa Incontrada a Erbusco

"Stasera concludiamo in bellezza. Il nostro team La Filiale con Vanessa Incontrada. Grazie per esserci venuta a trovare".

La visita della presentatrice e attrice è stata annunciata sui profili social (Facebook e Instagram) de La Filiale - L'evoluzione della pizza, il chiosco che sorge nel parco dell'Albereta Relais & Châteaux, con un menu totalmente dedicato alla pizza firmato da Franco Pepe. Una bellissima sorpresa proprio nell'ultimo giorno di apertura (il locale sarà chiuso per ferie fino al 29 novembre, per prendersi una piccola pausa prima delle festività di dicembre).

Ritorno sul palco di Zelig

Proprio nei giorni scorsi, per la precisione giovedi su Canale 5, dopo dieci anni è tornato in onda il programma Zelig. Sul palco del Teatro Arcimboldi di Milano proprio Vanessa Incontrada insieme a Claudio Bisio. Insomma, un grande momento per la Incontrada, che ha esordito sul piccolo schermo nel 1998 con il programma Super e ha interpretato nel corso della sua carriera tantissimi ruoli in film e serie tv.