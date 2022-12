Spingere la popolazione a scegliere di acquistare i regali di Natale sostenendo il commercio di vicinato e i negozi tradizionali di paese. E’ l’obiettivo dell’iniziativa messa in campo dall’assessorato al Commercio del Comune, in stretta collaborazione con la Consulta del Commercio di Provaglio e con il Distretto del Commercio dei Borghi di Franciacorta, che con l’approssimarsi delle festività natalizie ha pensato di creare una campagna di sensibilizzazione per spingere i provagliesi a comprare nel modo tradizionale. Negli ultimi decenni infatti i negozi di paese sono stati messi in grande difficoltà dall’espansione della grande distribuzione, oltre che dalle piattaforme di commercio online.

Sostenere i negozi di paese a Natale? Ci sono le card regalo

La campagna che coinvolge tutto il Distretto del Commercio dei Borghi di Franciacorta, e cioè i Comuni di Corte Franca, Monticelli Brusati, Ome, Passirano e Provaglio d’Iseo come capofila, propone a tutti i commercianti l’adesione all’iniziativa "A Natale compra nel tuo distretto". Si tratta di mettere a disposizione dei clienti gift card di importo personalizzabile, che possono essere acquistate e donate a parenti e amici.

Si tratta di buoni regalo che daranno la possibilità di acquistare un cesto di prodotti alimentari, capi di abbigliamento, trattamenti di bellezza, prodotti per la cura della persona, fiori e piante, menù unici per i momenti di festa, e tanto altro e saranno perciò spendibili negli esercizi commerciali dove sono stati acquistati.