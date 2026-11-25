Tra i featuring spiccano quelli con Tiziano Ferro, Michael Bublé e Plácido Domingo

Aggiungi Prima Brescia alle tue fonti preferite

Sal Da Vinci: il firmacopie a Elnòs Shopping.

A Elnòs Shopping

Appuntamento lunedì 30 novembre 2026 dalle 18 con il firmacopie del nuovo album natalizio Sal Da Claus – The Christmas Album di Sal Da Vinci: un’occasione per i fan di incontrare l’artista e condividere un momento speciale in vista delle feste. In occasione dell’uscita del nuovo progetto discografico, Sal Da Vinci veste i panni di Sal Da Claus: l’album che celebra le feste e arricchisce il repertorio dell’artista con collaborazioni speciali. Tra i featuring spiccano quelli con Tiziano Ferro, Michael Bublé e Plácido Domingo.

Sal Da Vinci

Da domenica 28 novembre 2026 sarà possibile ritirare il pass per partecipare al firmacope presso l’Infopoint di ELNÒS Shopping. Per ottenere il pass sarà necessario: presentare la prova d’acquisto di un CD o un vinile di Sal Da Claus non ancora autografato, da far firmare all’artista durante l’evento.

Essere iscritti a LIVLI Family, il nuovo programma di membership gratuito che offre ai visitatori numerosi vantaggi, tra cui accesso ad eventi del Centro Commerciale, offerte esclusive e servizi per un’esperienza di shopping ancora più piacevole.

Un’occasione per incontrare Sal Da Vinci dal vivo e lasciarsi accompagnare dalla sua musica nell’atmosfera più magica dell’anno.