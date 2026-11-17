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A Elnòs Shopping arriva Livli Family: uno spazio per le famiglie.

Un nuovo spazio a Elnòs Shopping

Da sabato 21 a lunedì 23 novembre 2026 Elnòs Shopping celebra la nuova membership gratuita dedicata alle famiglie capace di riunire servizi ed esperienze in un unico spazio, per accompagnare le famiglie durante la loro giornata al Meeting Place.

Il nome Livli deriva da una parola svedese che significa “vivace”. Riflette le radici scandinave del gruppo INGKA e l’ambizione di creare luoghi accoglienti e pieni di energia. Gli iscritti possono accedere a promozioni dedicate, prenotare laboratori e partecipare a eventi speciali. Inoltre, l’account Livli servirà anche per accedere al nuovo sistema di coda digitale per l’area gioco bimbi Pufflandia. Infine, al momento dell’iscrizione, i membri riceveranno un delizioso omaggio di benvenuto.

«Ci piace pensare che a ELNÒS Shopping si torni anche per il piacere di ritrovarsi – ha dichiarato Giovanni Umberto Marzini Meeting Place Manager di ELNÒS Shopping – . È così che il nostro Meeting Place diventa parte della vita della comunità. Con Livli Family vogliamo coltivare questo legame e offrire alle famiglie nuove occasioni per stare insieme».

Una tre giorni da non perdere

Tre giorni di attività interattive con Panini LEGO® Minecraft®. Per celebrare il lancio di Livli Family, dal 21 al 23 novembre lo Spazio Eventi, al livello L1, si trasforma nell’isola Panini LEGO® Minecraft®. Tra blocchi, creature e ambientazioni ispirate al celebre videogioco, bambini e famiglie potranno dare spazio alla fantasia, disegnando e costruendo personaggi di carta e creando nuove avventure tutte da immaginare. Ogni partecipante riceverà in omaggio un magazine Panini LEGO® Minecraft®.

L’attività è gratuita e riservata agli iscritti al programma Livli Family. È necessario che sia iscritto almeno un adulto ogni due minorenni partecipanti. All’ingresso dello Spazio Eventi, basterà mostrare agli addetti il QR code Livli dal proprio profilo.

Per iscriversi a Livli Family: https://www.elnosshopping.info/it/livli-family