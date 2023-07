Rituals sbarca ad Elnòs Shopping

Mercoledì 19 luglio 2023 il mondo profumato di Rituals accende i suoi riflettori all’interno del Meeting Place di Roncadelle, con l’apertura ufficiale di un nuovo store.

Rituals arriva a Roncadelle

Presente in oltre 36 paesi con più di 1.000 boutique nel mondo, Rituals è uno dei primi brand ad aver unito cosmetica e lifestyle, per trasformare la routine quotidiana in tanti momenti ricchi di significato.

Le boutique firmate Rituals rientrano in un nuovo concetto di shopping olistico per rallentare il ritmo frenetico della vita di ogni giorno e godersi la bellezza delle piccole cose, grazie anche a un ambiente dall’atmosfera avvolgente e armoniosa. Le collezioni - che includono prodotti per il viso, il corpo e lo yoga, homewear, fragranze per l’ambiente e candele profumate - rappresentano un equilibrio perfetto tra lusso e accessibilità e innovazione e tradizione.

Un viaggio nelle antiche tradizioni orientali

Dietro al successo del brand, si trovano la magia e la saggezza delle antiche tradizioni orientali: un sapere prezioso che coniuga l’attenzione alla cura personale con quella per il pianeta. Rituals ha infatti ottenuto la certificazione B Corp, che attesta l’impatto positivo di un’azienda sul benessere dei propri dipendenti, sulla società e sull’ambiente, conciliando gli obiettivi di business con i valori dell’etica e della sostenibilità.

Con il nuovo store Rituals, i clienti di Elnòs Shopping potranno conoscere un nuovo concetto di bellezza e di benessere a 360°, dando il via a un nuovo viaggio sensoriale.