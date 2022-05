Weekend ricco di eventi tra Corte Franca e Passirano

Tempo Libero

Dalle letture per i più piccini alle proposte per la tutela dell'ambiente, tante iniziative per tutte le età (meteo permettendo).

Fine settimana ricco di iniziative in Franciacorta e, in particolare, tra Corte Franca e Passirano. Ecco in sintesi i principali appuntamenti in programma per grandi e piccini.

Papà, leggimi una storia

Rientra nella rassegna Un nido di storie l’iniziativa Papà, leggimi una storia, dedicato a papà e bambini e bambine da zero a tre anni. Un incontro finalizzato a valorizzare la lettura condivisa e creare un dialogo e una relazione positiva tra padre e figli. L’appuntamento, a cura di Chiara Lazzaroni, si svolgerà sabato 14 maggio alle 10.30 al Parco del Conicchio di Corte Franca (in caso di maltempo, in biblioteca). Prenotazione obbligatoria all’indirizzo biblioteca@comune.cortefranca.bs.it o al numero 030.9884193

Parole tra i filari

Un avvincente romanzo web fantasy dove amore, web e mistero si intrecciano per tirare fuori la parte migliore di noi. Il titolo? "#Love Tutorial", dell’autrice Teresa Capezzuto. Sarà presentato sabato 14 maggio presso il parco di Cascina Clarabella, alle 18; oltre all’autrice, all’incontro inserito nel festival «Parole tra i filari», sarà presente il sindaco e professoressa Anna Becchetti. Il libro è stato presentato all’ultimo Salone internazionale del Libro di Torino ed è candidato al Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2022 nella categoria +11. Da sabato 7 maggio, inoltre, al Centottanta Cantina&Cucina di Cascina Clarabella a Corte Franca è visitabile la mostra “Identità. Irripetibile come una goccia d’acqua” della pittrice bergamasca Manuela Rossi. Un progetto su tela che indaga l’unicità di ognuno di noi. In esposizione (fino al 4 settembre ci sono circa 20 tele, realizzate con tecniche miste: acrilici, acquerelli, olio, catrame, carboncino. Sono tutte figure – identità, appunto – introdotte dall’unico soggetto non figurativo: una “goccia d’acqua” che è ritratta in copertina e che dà il titolo alla mostra.

Conosci la Franciacorta

E’ promossa dal Comune di Corte Franca con il patrocinio della Provincia di Brescia l’iniziativa Conosci la Franciacorta, in programma domenica alle 15 all’orto botanico delle querce in via Fonte a Ome. Un pomeriggio di visita con il fondatore e curatore dell’orto Antonio De Matola. In caso di maltempo l’evento, riservato ai cittadini di Corte Franca, sarà rimandato.

Giornata del verde pulito

Domenica alle 9,30 a Passirano si terrà la Giornata del verde pulito, promossa dall’assessorato comunale all’Ambiente. Ritrovo in piazza Europa, davanti al Municipio. Ai partecipanti saranno forniti guanti da lavoro e sacchi per ripulire il paese. In caso di pioggia, l’evento sarà posticipato a data da destinarsi.