Non soltanto due settimane di campus a Chiari, ma anche imperdibili spettacoli aperti a tutta la cittadinanza nella meravigliosa cornice della residenza dei Mazzotti.

Villa Mazzotti diventa casa della danza

Il linguaggio universale trova a casa a Chiari con «Danza in Villa». È stato presentato martedì in Sala Repossi il campus estivo promosso da Danza Studio Chiari, che si svolgerà fino al 9 luglio nella splendida cornice di Villa Mazzotti. Due settimane di corsi, stages e spettacoli per allievi (e non solo) di diverse fasce d’età con lo scopo di integrare la formazione permanente a un'esperienza di laboratorio coreografico professionalizzante.

A presentare il tutto l’assessore alle Politiche Culturali, Chiara Facchetti, Sonia Mura, fondatrice di Danza Studio, Cristiana Rivoltella, responsabile del progetto e il coreografo di fama internazionale Gentian Doda della compagnia «Was bleibt kollektiv», nonché ideatore dello spettacolo «Sub Rosa Dictum» che andrà in scena martedì 4 luglio. Una performance itinerante di danza contemporanea, davvero imperdibile, che trasformerà Villa Mazzotti in un teatro.

«Vorrei ringraziare Danza Studio perché in questi anni è sempre stata molto disponibile nei confronti dell’Amministrazione per aiutarci a tradurre con la danza alcuni messaggi, per noi molto importanti, così da renderli fruibili ad un pubblico più ampio. Dalla guerra al periodo del Covid, Danza Studio, realtà presente sul nostro territorio dal 1984, è sempre riuscita a creare dei momenti di altissimo livello culturale collaborando con altre realtà clarensi dando luogo ad esempi virtuosi di sinergia e co-creazione».

Queste le parole dell'assessore Chiara Facchetti.

Il progetto

Il campus estivo, iniziato il 26 giugno e attivo fino al 9 luglio, nasce all’interno di un contesto di formazione amatoriale e professionale di danza. Danza Studio di Sonia Mura, presente a Chiari dal 1984, è ideatrice e organizzatrice del progetto con forte proiezione all’inclusività e accoglienza dei giovani danzatori. Lezioni, seminari e workshop, tenuti da docenti di alto profilo del mondo della danza nazionale ed internazionale vengono organizzate nelle sale della stessa Villa, conferendo un valore aggiunto alla qualità del lavoro appreso e rappresentato.

In tale contesto il Comune ha un ruolo determinante in quanto ha contribuito fortemente alla radicalizzazione nel territorio della realtà di Danza Studio fornendo opportunità alle competenze formative con grande attenzione alle richieste e alla realizzazione degli eventi progettati negli anni,

ha ribadito Sonia Mura.

«Danza in Villa» ha come obiettivo principale la divulgazione della cultura specificatamente negli aspetti che riguardano la danza (classica, contemporanea e hip hop) e vuole promuoverla sul territorio della provincia in spazi poco frequentati da professionisti di alto profilo artistico. Lo scopo è anche quello di sviluppare un nuovo contesto di interazione culturale che possa sfociare nell’organizzazione futura di un festival o una rassegna per la danza che, in tutte le sue dimensioni, possa interagire in sinergia, con la produzione di spettacoli ad hoc o con il prolungamento di tournée già in atto per artisti emergenti e professionisti. Inoltre, l’iniziativa è rivolta ad ampliare l’orizzonte di accoglienza di pubblico eterogeneo e fornir la possibilità di avvicinare il linguaggio artistico della danza a chi in genere non se lo può permettere o non manifesta interesse specifico, portandola a Chiari.

Fiabe in villa

C’è spazio per tutti, partendo dai piccolo. Fiabe in villa offre percorsi propedeutici a partire dai 4 anni (dalle 9 alle 16). Il tema è «Il mago di Oz»: docenti specializzate accompagneranno i piccoli partecipanti in un mondo fantastico fatto di storie raccontate, personaggi vissuti, rappresentazioni fiabesche del mondo di Oz. Saranno proiettati in una realtà stimolante e ricca di nuove storie da raccontare e ballare.

Danza in Villa

Per i corsi pre-accademici e accademici, l’orario indicativo delle lezioni è dalle 9 alle 19. Ci sono danza classica, punte, contemporaneo, modern Parsons style, laboratorio coreografico hip hop coreografico finalizzato allo spettacolo. Le diverse settimane sono intensive e impostate secondo metodo accademico. Al termine, i partecipanti avranno acquisito competenze fisiche, musicali e coreografiche.

Dancezone

L’iniziativa è pensata per allievi con una buona conoscenza della danza contemporanea. Si tratta di un laboratorio coreografico a numero chiuso con Gentian Doda e la compagnia Was Bleibt Kollektiv. Doda, con gli artisti condivide la necessità di sviluppare idee attraverso le capacità espressive del corpo e trovare elementi persistenti che permangano dopo ogni manifestazione artistica.

Sub Rosa Dictum

Il 4 luglio, martedì, è in programma «Sub Rosa Dictum». Due le repliche, alle 20.30 e 22. Lo spettacolo trae ispirazione dall'antico mondo romano, dove tutto ciò che veniva detto sotto rose appese doveva rimanere confidenziale. «La rosa nei miti antichi era un simbolo di silenzio e di riservatezza - ha spiegato Doda - Così i personaggi di ‘Sub Rosa Dictum’ svelano agli spettatori- testimoni vicende intime, sussurrandole tra mura che assorbono i malintesi».

Nella versione originale, è l’accumulazione di «Sub», «Rosa» e «Dictum», tre storie in miniatura da presentare in tre luoghi diversi. Nella versione ri-creata durante una settimana di residenza in Villa Mazzotti, si aggiungeranno due nuove miniature ed un personaggio accompagnatore tra storia e storia. La Villa diventerà un teatro per una sera. Ogni miniatura accadrà in una stanza a parte, creando un itinerario per gli spettatori che saranno testimoni di questa installazione di danza. Gli spettatori verranno separati in due gruppi che vivranno la performance simultaneamente, ma in ordine diverso. La performance si ripeterà 2 volte durante la serata per gruppi di spettatori diversi.

Il giorno successivo, il 5 luglio, ci saranno anche le riprese cinematografiche finalizzate alla realizzazione di un film che renderanno la struttura e Chiari famose, attraverso la danza, in tutto il mondo.

Le prevendite sono acquistabili sul sito https://www.liveticket.it/danzastudio.

Kissummer

Il Kissummer offre corsi intermedi e avanzati di hip hop: gli studenti provengono da tutta Italia e dall’estero per prendere parte a questo evento unico nel suo genere. Un solo insegnante internazionale al giorno proporrà un lavoro intensivo di 5 ore, andando ben oltre il lavoro coreografico di una classica lezione, condividendo in maniera più approfondita la propria visione artistica. Lo spettacolo finale si terrà in collaborazione con il Leo Club, nell’evento «The Great Night» dell’8 luglio.

Infine, non mancherà una collaborazione durante lo Swang Summer Festival.