Uno spiedo solidale per casa di riposo di Manerbio

Uno spiedo solidale per sostenere la casa di riposo di Manerbio: è l’iniziativa promossa dall’associazione “Fahrenheit 451 Lombardia”, che dopo quanto fatto all’ospedale Civile e alla Poliambulanza, si è messa in gioco anche per la realtà della Bassa bresciana.

Uno spiedo solidale per casa di riposo

In questo frangente, visto che si sta tornando lentamente verso la normalità dal punto di vista sanitario, l’associazione “Fahrenheit 451 Lombardia” che si occupa di volontariato anche a Brescia e provincia ha voluto dare un contributo concreto ad una struttura, la Fondazione casa di riposo Manerbio Onlus, che si prende cura degli anziani in questo momento di difficoltà.

“Abbiamo voluto dare il nostro contributo con un gesto tanto semplice quanto importante mettendo a disposizione della casa di riposo l’abilità dei nostri volontari nella preparazione del piatto tipico bresciano – ha affermato Fabrizio Vacchelli, portavoce dell’organizzazione di volontariato – Ovviamente preparare e distribuire quasi 400 porzioni di spiedo non è stato affatto semplice visto il periodo e ci scusiamo quindi per eventuali disguidi o ritardi. Un ringraziamento alla casa di riposo per l’opportunità donataci e ai cittadini che hanno dimostrato grande partecipazione e solidarietà. “

Lo spiedo è stato distribuito sabato sera sia presso la Fondazione casa di riposo Manerbio Onlus che a domicilio per chi ha prenotato. Nei prossimi giorni l”associazione provvederà a consegnare alla struttura il ricavato dell’iniziativa.