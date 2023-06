Il ponte tra Sarnico e Paratico è diventato uno dei simboli che unisce Brescia e Bergamo nell’anno della Cultura. E proprio pensando al ponte le bande di Iseo e di Sarnico hanno pensato di unirsi in concerto nell’estate 2023.

Un Ponte di Note tra Sarnico e Iseo con il concerto delle bande

Se solo un ponte divide, o preferibilmente unisce, Iseo e Sarnico, perché non farlo divenire Un ponte di Note?

Da qui l’idea di un concerto sul lago con protagoniste le due Bande dirette dai rispettivi maestri. Un alternarsi di suoni, di melodie suggestive e l’incontro all’unisono su alcuni brani speciali.

A fare da collante una voce narrante, per raccontare la storia delle due compagini bandistiche e tutto ciò che negli hanno fatto per diffondere la musica.

L’appuntamento con il concerto Un Ponte di Note è per domani, sabato, alle 21 in piazza Giovanni XXIII a Sarnico. Si esibiranno il Corpo musicale Cittadino di Sarnico diretto dal maestro Marco Romele e la Banda cittadina di Iseo diretta dal maestro Costanzo Manza. A condurre l’evento per Bergamo Brescia Capitale italiana della Cultura sarà Franca Cerveni.

L’ingresso è libero e tutti sono invitati.