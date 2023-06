La reliquia di Papa Montini arriva nel giorno in cui villa Alghisi apre le sue porte al paese

Seconda tappa a Verolavecchia per il pellegrinaggio della reliquia di San Paolo VI: chiesa gremita per ascoltare le parole del vescovo Tremolada.

Le reliquie di Papa Montini

Le reliquie di Papa Montini sono una rarità. Ve ne sono solo due: le due maglie indossate dal pontefice al momento dell'attentato alla sua vita a Manila nel 1970. Una è custodita a Milano, l'altra nella basilica di Santa Maria delle Grazie a Brescia. Proprio quest'ultima per volere del vescovo Pierantonio Tremolada è protagonista di un pellegrinaggio che partito mercoledì 20 dalla basilica a Brescia, ha toccato ieri, giovedì 21, Verolavecchia, per poi giungere a Concesio e tornare a Brescia.

Villa Alghisi apre le sue porte

Una calorosa accoglienza

Calorosa l'accoglienza dei verolavecchiesi che hanno affollato la parrocchiale per pregare assieme al vescovo e al parroco don Tiberio Cantaboni da anni impegnato nella promozione della memoria e conoscenza della vita di Papa Montini che con Verolavecchia aveva un rapporto speciale: qui veniva per le vacanze estive, qui tutti lo conoscevano e in molti ancora conservano ricordi e storie da raccontare. Ecco perché in questo giorno così speciale è proprio il sindaco Laura Alghisi a fare un annuncio che la popolazione aspettava da tempo. "Proprio oggi abbiamo firmato per avere in gestione Villa Alghisi - ha dichiarato - Ringrazio la dottoressa Montini per la sua disponibilità: finalmente possiamo proseguire nel nostro intento di creare un museo dedicato a Papa Paolo VI". Una notizia che tutti aspettavano da tempo. Villa Alghisi apre le sue porte e Verolavecchia si appresta a diventare un punto di riferimento nello studio e nella devozione di Papa Montini.