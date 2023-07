"Un libro, per piacere!": ventesima edizione ricca di eventi.

"Un libro, per piacere!" con location speciali

“Un libro, per piacere!”, la rassegna spettacolare del Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano, un evento che si ripete – con qualche interruzione – dal 2000. Tutte le serate saranno dedicate al piacere di scoprire, o riscoprire, libri e autori, da sempre l’obiettivo primario della manifestazione. Negli anni, a questa mission, si è aggiunto il desiderio di far vivere al pubblico l’esperienza di assistere a uno spettacolo in luoghi suggestivi, spesso poco conosciuti, del territorio: location speciali che ospiteranno incontri con l’autore e letture sceniche. Anche la nuova edizione della rassegna conserva le specifiche caratteristiche che connotano la sua unicità, ovvero un cartellone in larghissima parte dedicato alle letture spettacolari con accompagnamento musicale.

A fare gli onori di casa, durante la conferenza per la presentazione della rassegna, è la presidente del Sistema, Manuela Savoldini, assessore del Comune di Lograto:

«Si tratta di un lavoro importante, un’occasione che ci consente di diffondere la Cultura nei Comuni del territorio. Essere giunti alla ventesima edizione è la dimostrazione che questa è la strada giusta. Ci sono tante tipologie di spettacoli – conclude la Presidente – così come ci sono tante tipologie di libri, che fanno viaggiare, seppure in forma diversa».

"Paesaggi", la parola chiave di questa edizione

Filo conduttore della XX edizione sarà la parola Paesaggi; un tema che nasce dalla necessità di coltivare nuovi sguardi e sensibilità verso ciò che ci circonda, che si tratti dell’ambiente naturale o del patrimonio culturale, ancor più in questo specialissimo anno che vede Brescia e Bergamo Capitali della Cultura. Paesaggi da capire ed esplorare attraverso le parole della letteratura, per viaggi del cuore e della mente. Ecco quindi serate dedicate ai nostri territori e alla nostra storia, accanto a letture spettacolari che avranno come oggetto gli ambienti naturali o il racconto delle grandi città, le suggestioni della provincia italiana o quelle di paesaggi fantastici o fantascientifici. Con un’attenzione particolare ai paesaggi del lavoro, altro tema cardine e unificante di Brescia Bergamo Capitale della Cultura 2023.

Non mancheranno esplorazioni del paesaggio interiore, riportandoci al tema dei libri come strumento per la comprensione di sé e degli altri, della lettura non solo come momento di piacere solitario ma anche occasione per incontrarsi e sentirsi comunità, per crescere insieme, per sentire parole che aiutano a vivere meglio. Ed è proprio al paesaggio interiore che si allacciano gli incontri con gli autori della XX edizione della rassegna, parlando di filosofia, psicologia, poesia, storia.

Gli appuntamenti

Comincerà Paolo Nori, il 3 ottobre a Chiari, che racconterà la vita e le opere della poetessa russa Anna Achmàtova, per proseguire con Benedetta Santini, l’11 ottobre a Urago d’Oglio, giovane e seguitissima filosofa e tiktoker, con Ester Viola, il 19 ottobre a Passirano, che racconterà come i libri aiutano a sopravvivere all’amore. E ancora, la psicologa Ameya Gabriella Canovi, l’8 novembre a Ospitaletto, la giornalista e scrittrice Ritanna Armeni, il 15 novembre a Castel Mella, e per finire un’altra filosofa molto amata: Ilaria Gaspari, che il 22 novembre sarà a Rovato.

La rassegna partirà il 28 luglio a Castrezzato con la lettura scenica “5 storie di mare” di Matteo Ranghetti e Simone Grazioli, per spostarsi il 2 agosto a Comezzano-Cizzago con “Capitali in musica” di Andrea Faini e Giovanni Colombo. Dopo una pausa di una ventina di giorni si riprenderà il 24 agosto a Castegnato con Flora Zanetti, Andrea Bettini e Piergiorgio Cinelli in “Le case, le pietre e il carbone”, per proseguire poi ininterrottamente fino al 22 novembre, con Ilaria Gaspari che chiuderà la rassegna a Rovato.

Tanti eventi, una macchina organizzativa complessa per far sì che tutto funzioni. Fabio Bazzoli, direttore del Sud Ovest Bresciano:

«Il ringraziamento va ai bibliotecari, che lavorano e promuovono instancabilmente la rassegna sul territorio, e alle amministrazioni comunali, che finanziano le attività del Sistema».

Preziose collaborazioni

Il direttore poi sottolinea le preziose collaborazioni che da molti anni arricchiscono la rassegna, prime fra tutte quelle con la Rassegna della Microeditoria e il Premio Microeditoria di Qualità, grazie all'Associazione L'Impronta. Il suo presidente, Paolo Festa:

«Un libro per piacere è ormai una rassegna più che matura. Le biblioteche sono il presidio culturale più importante del territorio, grazie ad esse possiamo anticipare e prolungare la Microeditoria lungo tutto l’anno».

«Fondazione Cogeme ha un rapporto quasi simbiotico con Un libro per piacere – spiega Michele Scalvenzi –, saranno interessantissimi i tre eventi promossi dalla Fondazione in questa rassegna, ognuno caratterizzato dalle tematiche care a “Biblioteca chiama Terra”, il progetto portato avanti da anni con le biblioteche del territorio».

Dopo l’esperienza del 2022, tornano nella rassegna anche le passeggiate storico-letterarie a Chiari, grazie all’associazione Librellule della Biblioteca Fausto Sabeo. La prima è in programma il 22 settembre nel parco di Villa Mazzotti a Chiari e avrà per titolo “Velocissimi. Franco Mazzotti e il mito della velocità”. Il secondo appuntamento è per il 29 settembre, questa volta nelle vie del centro storico con “Il Carmagnola e altri capitani (più o meno coraggiosi)”. Sarà un’occasione per scoprire angoli suggestivi e poco noti di Chiari, ascoltando brani storici e letterari, curiosità e aneddoti legati a famosissimi e leggendari condottieri.

Rachele Baresi, consigliere comunale per il Sistema e la Biblioteca, rimarca la qualità degli eventi, sia quelli classici che quelli più sperimentali, ed esprime soddisfazione per le proposte che sono state messe in campo per la città di Chiari, che ospiterà ben tre eventi. Una curiosità, raccontata da Barbara Mino, direttrice artistica della rassegna («l’unica, nel suo genere, su tutto il territorio provinciale»): dopo il grande successo della scorsa edizione, tornerà anche quest’anno la “raccolta punti” di “Un libro, per piacere!” ovvero il concorso che premierà – con ottimi libri selezionati dai bibliotecari – chi otterrà 10 o 15 timbri di presenza alle serate. Una piccola sfida per coinvolgere il pubblico nel gioco più bello: leggere e ascoltare storie.