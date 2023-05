Con musicisti affermati e alcuni dei più promettenti interpreti della scena internazionale, nell’anno di Bergamo Brescia Capitale della Cultura il festival Onde musicali sul lago d’Iseo si fa extra large, con un cartellone ricchissimo di appuntamenti.

Torna il festival Onde musicali con 75 concerti per tutta l’estate

La sesta edizione della rassegna, che propone dal 2010 concerti di classica, sinfonica, lirica, cameristica e non solo ed è promossa dall’Accademia Tadini di Lovere e organizzata in collaborazione con Visit Lake Iseo e di tutti i Comuni lacustri coinvolti, durerà quasi quattro mesi - dal 25 maggio al 9 settembre - con ben 75 eventi in agenda ospitati in suggestivi siti d’arte e in affascinanti contesti naturalistici.

Due anteprime speciali inaugureranno, con l’esibizione del Trio Mirages, la nuova edizione giovedì 25 e venerdì 26 maggio, rispettivamente all’Accademia Carrara di Bergamo e all’Ateneo di Brescia.

Come di consueto, la direzione artistica è del maestro Claudio Piastra, chitarrista di fama internazionale che, in veste di solista, ha collaborato e collabora con orchestre, direttori e artisti prestigiosi in tutto il mondo.

"È per me un grande orgoglio “firmare”, ancora una volta, il cartellone di questo festival, che da sempre dedica una particolare attenzione ai giovani esecutori di talento - ha dichiarato - L’aggiunta di 25 concerti ai 50 tradizionali ha reso ancor più impegnativa l’organizzazione, ma in questo modo abbiamo avuto la possibilità di aumentare la presenza dei musicisti emergenti. Ogni anno giungono sulla mia scrivania centinaia di proposte, rendendo sempre più arduo il compito di selezionare. Per fortuna il talento non manca, anzi, il livello dei giovani interpreti è notevole. Anche in questa edizione proseguiranno le collaborazioni con i Concorsi Internazionali, visto che inviteremo una decina di vincitori, e così pure quelle con i Conservatori e le Accademie italiane ed estere. Ospiteremo, infatti, una trentina di giovani provenienti da diverse nazioni e selezionati dai nostri Conservatori".

Saranno solo due su 75 i concerti a pagamento: quello in programma a Villa Lanza di Predore sabato 22 luglio (alle 19 e in replica alle 21) con "Le Mezze Stagioni", a cura di Cesare Carretta e dei solisti dell’Orchestra Filarmonica Italiana, e quello che chiuderà la rassegna, sabato 9 settembre (alle 16 e in replica alle 18.30), in un luogo magico: l’Isola di Loreto, con il Rapsodia Saxophone Quartet.

"Il festival vuole essere una vetrina per i giovani musicisti emergenti e un veicolo di promozione turistica per il Sebino - ha spiegato Roberto Forcella, presidente della Fondazione Accademia Tadini - Anno dopo anno stiamo valorizzando i luoghi e i monumenti più prestigiosi del lago d’Iseo con iniziative culturali all’insegna della qualità. Oltre a fidelizzare un vasto pubblico di appassionati e turisti, il nostro obiettivo è far conoscere le bellezze del nostro territorio a coloro che ancora lo ignorano".

Ufficialmente Onde musicali verrà inaugurato giovedì 1 giugno alle 21 a Iseo sul sagrato della pieve di Sant’Andrea con il concerto intitolato "Let it Be...atles", un singolare omaggio sotto forma di suite ai Fab Four, le cui celeberrime canzoni verranno riproposte e trasfigurate da Giovanni Mareggini (flauto), Massimo Tagliata (pianoforte), Enrico Lazzarini (contrabbasso) e da un quintetto di archi e percussioni.

Sempre a Iseo Onde musicali tornerà il 14 giugno alle 21 nella parrocchia dei Santi Pietro e Paolo di Pilzone con Gian Paolo Guattieri alla viola e Nicola Raffaello Tallone al violoncello.