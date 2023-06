Eventi inclusivi, arte, divertimento, condivisione e tanto altro ancora. Sono questi gli ingredienti per il successo di "GiovaniXVerola" e, nel contesto, per tutto il Respect Festival che proseguirà anche oggi.

Successone per "GiovaniXVerola" all'interno del Respect Festival

Sono Claudia Mor e Stefano Zanoli le menti dell'appuntamento "GiovanixVerola" e Respect Festival, iniziato venerdì, a Verolanuova.

Claudia, 35 anni, da quando ne ha 17 segue gruppi di bambini, ragazzi e giovani con i quali condivide la passione della danza Hip Hop. Nata per gioco, la We got the Attitude -Fatti prendere Hip Hop School, è ormai una realtà solida e conosciuta che, collaborando con la Polisportiva Uisp di Manerbio, si adopera nella promozione dello Sport come benessere non soltanto fisico, ma come crescita personale e mezzo di socializzazione, mezzo attraverso il quale confrontarsi con i propri limiti e tirar fuori la parte migliore. Ogni anno, nel mese di giugno, i ballerini della scuola (un centinaio tra la sede di Verolanuova, Manerbio e Brescia) vanno in scena nella splendida cornice del Parco Nocivelli del paese di Verola.

Gli spettacoli hanno sempre un valore sociale educativo, un messaggio di fondo, comunicandolo con il linguaggio dalla danza. Lo scorso anno è iniziata una bellissima collaborazione con i “GiovaniXVerola”, presieduto dall'amico e collega, Stefano Zanoli.

Zanoli, presidente dei “GiovaniXVerola “: un gruppo di giovani verolesi che si occupa di creare eventi volti alla partecipazione di tutta la comunità. Insieme, invece, hanno dato vita al Respect Festival, tre giornate ricche di iniziative che hanno come obiettivo principale l’inclusione e l’attenzione soprattutto alla disabilità e ai bisogni speciali di diverse realtà.

Avendo ottenuto un buonissimo risultato, l’Amministrazone (di cui Zanoli è consigliere) ha fatto in modo che questo diventasse un appuntamento fisso per la comunità e

per i paesi vicini.

Le tre giornate di Festival

Il Festival è iniziato venerdì e proseguirà fino ad oggi, domenica. Nelle tre serate sono state utilizzate la danza, la musica e l’arte per celebrare la loro bellezza comunicativa ed inclusiva festeggiando la bellezza e la forza della cultura. Il consueto show di danza ha aperto il fine settimana nella serata di venerdì presso la tensostruttura del Parco Nocivelli, mentre ieri c'è stato il Contest musicale curato dai GxV in piazza Libertà.

Oggi pomeriggio, invece, si punta ad offrire alle diverse associazioni e realtà la possibilità di condividere le attività che svolgete normalmente coinvolgendo i ragazzi che ne fanno

parte con mercatini e laboratori. Nel tardo pomeriggio ci sarà poi la presenza di alcune realtà locali che si occupano di disabilità i cui ragazzi si esibiranno in laboratori teatrali e musicali coinvolgendo tutti in una grande festa, fatta di inclusione e rispetto.

I partecipanti

Ieri sera, il contest ha ottenuto un grandissimo successo. Folto era il pubblico presente e non sono mancate le emozioni. I partecipanti sono stati Adele, Anna Sozzi, Mattia Capra, Army, Alessia Tadini, Roberto Mancini, Matteo Cosentino, Davide Taddei, Alessio Cofetti, Nicole Bulgarini, Mariachiara Stabilini, Samuele Taddei, Cespu, Alessandro Abrami e Fabio Lonati. La vittoria è andata a Mariachiara Stabilini.

L'intervento

Durante la serata non è mancato nemmeno un videomessaggio da parte del Ministro Alessandra Locatelli (con delega a inclusione e disabilità) che si è congratulata con gli organizzatori e con l'Amministrazione per l'organizzazione di tale evento, improntato sull'inclusione e sulle abilità differenti.