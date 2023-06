"Skegge di scultura, Simposio 2023 – Artisti in cava", consegnati gli attestati di partecipazione.

"Skegge di scultura, Simposio 2023"

Il pomeriggio di ieri (domenica 25 giugno 2023) ha visto la consegna degli attestati di partecipazione ai giovani artisti e scalpellini esperti che hanno preso parte al Simposio di scultura. Quest'ultimo, organizzato e coordinato dal presidente di Skegge, Ivan Confortini, ha goduto, tra gli altri, del patrocinio del Consorzio Marmisti Bresciani e dell'Associazione Artigiani e si è svolto presso la cava Quecchia, ubicata in via del Marmo a Botticino.

Nella sua veste di ospite d'onore, il sindaco Giovanni Ventura ha portato i saluti dell'amministrazione e ha espresso il suo ringraziamento agli organizzatori per il loro impegno e il duro lavoro nella pianificazione dell'evento, che sottolinea l'importanza dell'arte e della cultura. Ha posto l'accento sul ruolo fondamentale del simposio nel mantenere viva e promuovere una tradizione plurisecolare, quella degli scultori e degli scalpellini del marmo che hanno contribuito a rendere Rezzato un nome noto in tutto il mondo. Ha caratterizzato quest'arte come l'ambasciatrice più nobile di un settore che copre sia la lavorazione che l'estrazione del marmo, due settori attualmente in crisi. Inoltre, ha osservato come l'impatto dell'arte possa estendersi anche al contesto socio-economico.

Il primo cittadino ha inoltre sottolineato l'importanza del simposio come veicolo per perfezionare un'arte che è in continua evoluzione, alimentata da un flusso incessante di crescita e trasformazione. Durante la cerimonia di consegna degli attestati, gli artisti hanno avuto l'occasione di mettere in mostra le loro opere, esibendo una vasta gamma di stili e tecniche scaturite dal simposio. Le sculture realizzate sono state esposte lungo il percorso all'interno della cava Quecchia, creando un'atmosfera singolare in cui l'arte si fonde con la meraviglia naturale del luogo.

Un'importante opportunità

Il simposio ha offerto ai partecipanti l'opportunità di confrontarsi con maestri come Gianpietro Moretti o Angelo Confortini piuttosto che lo stesso Ivan Confortini, con i quali hanno condiviso le loro competenze e talento con entusiasmo e dedizione. Questo scambio tra giovani artisti e professionisti esperti ha alimentato un arricchimento reciproco e ha incentivato la crescita artistica di tutti i presenti.