Il triste risveglio a Flero questa mattina (venerdì 23 giugno 2023).

Cimitero imbrattato da scritte no vax

La comunità flerese tra rabbia e shock, i muri esterni del camposanto lungo tutto il perimetro imbrattati con scritte no vax.

Più messaggi che fanno riferimento ai vaccini quali veleno e causa di morti improvvise, è ancora contro il pass vaccinale che secondo gli “autori” di questo “scempio” sono finalizzati "al controllo totale", mentre loro sono per una “lotta non violenta per la libertà e i diritti umani”. Non si tratta di un caso isolato: nelle scorse settimane ad essere presi di mira erano stati i cimiteri di Gavardo e Rezzato.

Le reazioni dei cittadini

Non la pensano così però i fleresi che una volta visto il perimetro del cimitero locale imbrattato si sono sentiti oltraggiati.

C’è chi ora vuole i “colpevoli” pulire quanto fatto con lo spazzolino da denti, chi li ha definiti “conigli” per la loro azione in piena notte, chi chiede risposte severe nei loro confronti, “non se ne può più di questa non educazione e non rispetto”.

Le parole del sindaco

Il primo cittadino di Flero Pietro Alberti:

"La matrice è chiara - ha dichiarato - i riferimenti sono ai vaccini da loro considerati come "veleni". Nei pressi del cimitero ci sono delle telecamere posizionate. Le indagini sono già partite e si sta già lavorando per trovare i colpevoli".

Le immagini