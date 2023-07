Rezzato protagonista all'infopoint di Palazzo Martinengo a Brescia.

Un'occasione unica per il comune che partecipa così agli eventi di Bergamo Brescia Capitale della cultura 2023. Un invito che la città di Rezzato h accolto con vero entusiasmo: ad essere presentato all'infopoint di Palazzo Martinengo un video "Rezzato, città della pietra" (disponibile su YouTube) e svariate bacheche che saranno allestite a partire da oggi (martedì 4 luglio 2023) e per le prossime settimane.

In mostra

Le affascinanti fotografie di Raffaele Paletti, che immortalano monumenti e angoli caratteristici di Rezzato, insieme a una serie di libri che esplorano la città in diverse prospettive, sono al centro dell'esposizione. Ci saranno anche gessi e piccole opere in marmo dal CFP "Vantini", oltre a vivaci cataloghi e alcune opere d'arte offerte dalla Pinac. I visitatori potranno anche apprezzare la presentazione di biscotti prodotti da Dolce Angolo e Peli e vini locali forniti da Maccaboni e Musatti, tutti esposti come rappresentanti dei sapori distintivi di Rezzato. È anche in mostra la locandina della corrente esposizione alla Biblioteca "Ricordando Ottorino Garosio".

In vista del mese di settembre

Queste due settimane di luglio fungono da preludio a due ulteriori settimane in settembre, durante le quali Rezzato sarà nuovamente in mostra nel Palazzo Martinengo. Questo evento includerà la Strada dei vini e dei sapori dei Colli Longobardi, che offrirà un'esposizione ancora più vasta e una performance della banda comunale nel pomeriggio del 23 settembre.

Questo è un'opportunità straordinaria per la città di Rezzato per aumentare la sua visibilità tra i turisti che visitano Brescia, quest'anno designata, insieme a Bergamo, Capitale della Cultura.