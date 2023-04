Da Dori Ghezzi a Ferdinando Scianna, da Marco Missiroli a Dario Fabbri, passando per l'incontro con Benedetta Tobagi, Nadia Terranova e Donato Carrisi. Solo per citarne alcuni. Narrativa, saggistica, poesia e fotografia sono tornate ad animare la primavera bresciana e bergamasca grazie a OltreConfine Festival, la rassegna culturale organizzata dall’omonima associazione in programma fino al 24 giugno tra Cedegolo e Costa Volpino, tra Vallecamonica e lago d'Iseo.

Prosegue con slancio il festival letterario OltreConfine

"Parlare di cultura significa parlare del cuore pulsante dei luoghi e di chi ogni giorno li rende vivi - ha spiegato Stefano Malosso, direttore artistico di OltreConfine Festival - Sono autentici cantieri nei quali il saper pensare e il saper fare diventano pratiche attive di cittadinanza capaci di narrare un intero territorio, il suo patrimonio artistico, la sua storia e il suo avvenire. Nell’anno che vede protagonisti della cultura nazionale i territori di Brescia e Bergamo, arriva la nona edizione del festival OltreConfine, che conserva nella sua progettualità itinerante il valore di un patto. Riunite attorno alla carica simbolica della parola, e alla forza eversiva del libero pensiero, le donne e gli uomini della Valle Camonica e del Sebino tornano dopo la crisi pandemica a popolare i teatri, i musei, i cinema, i parchi archeologici e le biblioteche, ritrovando nel valore più profondo dell’incontro l’essenza stessa del vivere nella comunità. Mentre spirano minacciosi i venti di guerra e l’equilibrio interno degli stati europei sembra piegarsi fino quasi a rompersi negli squilibri e negli scontri sociali, la nuova edizione di OltreConfine sceglie la cultura, i libri e le idee come punto di ripartenza, consapevole che può dirsi libero soltanto un popolo che pensa, che riflette sul presente e progetta, allargando a tutti i tavoli di confronto, il proprio futuro".

Per questo l’associazione OltreConfine, accanto a 13 Amministrazioni comunali e a un gruppo di enti e di imprenditori di grande sensibilità per la cultura, ha lavorato su un programma che pone al centro il tema del dialogo tra i saperi e le arti, oltre gli steccati settoriali e tematici, in una vasta riflessione sui temi del nostro tempo, come sempre aiutati dalla grande narrativa che raccoglie tra le righe delle proprie storie tutte le istanze della nostra epoca.

Il programma

E’ proprio al di là del confine bresciano che l’anteprima della kermesse che ha visto protagonista Ferdinando Scianna, fotoreporter di fama internazionale apprezzato da Cartier-Bresson, che nel 1982 lo invitò a prendere parte all’agenzia Magnum come primo italiano. Il secondo appuntamento si è tenuto a Capo di Ponte con lo scrittore Marco Missiroli, già Premio Campiello e Premio Strega.

Il teatro Giardino di Breno ospiterà Fabbri il 5 maggio. Nel mezzo l’appuntamento di questa sera, sabato 29 aprile, a Borno con l’acclamata linguista Vera Gheno e quello di martedì 2 maggio a Gianico con il premio campiello Andrea Tarabbia.

E ancora, a Paspardo l’11 maggio sarà la volta di Alberto Rollo con il suo volume "Il grande cielo, educazione sentimentale di un escursionista", mentre Donato Carrisi, autore di best seller e regista cinematografico, sarà protagonista il 23 maggio al Museo dell’energia idroelettrica a Cedegolo.

Se Pisogne ospiterà Igiaba Scego, a Pian Camuno ci sarà Nadia Terranova, e poi Benedetta Tobagi ad Angolo Terme, Giordano Bruno Guerri a Cividate Camuno. A Darfo arriverà Dori Ghezzi, storica compagna di Fabrizio De André, mentre a Bienno non poteva non trovare casa un artista di fama internazionale come Luigi Serafini con il suo «Codex Seraphinianus», un’enciclopedia del mondo fantastico.

OltreConfine Festival è realizzato grazie al supporto di Regione Lombardia, Comunità Montana di Valle Camonica, Bim, Rotary Club Lovere Iseo Breno, Valle Camonica La Valle dei Segni, Provincia di Brescia, Provincia di Bergamo. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Tutte le informazioni sul festival sono disponibili sul sito ufficiale della rassegna www.oltreconfinefestival.it.