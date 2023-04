Ci hanno sputato o scritto sopra frasi ingiuriose, le hanno strappate, e in un caso persino incendiate. A essere prese di mira da alcuni atti vandalici dei soliti ignoti sono state alcune delle opere d’arte realizzate dai ragazzi disabili della cooperativa La Nuova Cordata di Iseo, posizionate nelle stazioni ferroviarie di Provaglio, Sale Marasino e Marone.

Vandali deturpano le opere della Nuova Cordata

I danneggiamenti – gli episodi sono stati segnalati ai carabinieri e a FerrovieNord – hanno lasciato l’amaro in bocca agli educatori e ai sostenitori del progetto «Andata e ritorno», pensato dalla cooperativa iseana in occasione dell’anno che vede Bergamo e Brescia Capitali della Cultura italiana.

"E’ una delusione vedere che quanto viene fatto per le nostre comunità non dura più di qualche giorno e poi viene danneggiato o vandalizzato – ha esordito Laura Corti, educatrice de La Nuova Cordata – Stiamo pensando di preparare alcuni cartelli per far riflettere le persone sui gesti che sono stati compiuti a sfregio di queste opere. Dietro c’è il lavoro dei nostri ragazzi, ma più in generale significa che non c’è rispetto per i beni pubblici".

Ventiquattro le opere tra installazioni, fotografie, quadri, murales e sculture posizionate tra le stazioni ferroviarie della linea Brescia-Iseo-Edolo fra Provaglio e Pisogne.

"Non le avevamo protette tutte da eventuali atti vandalici – ha proseguito – Pensavamo che non ce ne fosse bisogno. E pensare che quando abbiamo presentato il progetto il presidente di FerrovieNord Fulvio Caradonna aveva avanzato una proposta per proteggere le opere da eventuali danneggiamenti e sfregi. Aveva ragione".

La delusione è grande, così come la rabbia nei confronti di chi non ha avuto rispetto per il lavoro altrui, specialmente quello dei ragazzi de La Nuova Cordata, che in questi mesi, dietro il coordinamento del maestro Daniele Boi, hanno realizzato gli allestimenti a tema viaggio. Gli episodi sono stati segnalati alle Forze dell'ordine, che stanno visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza per individuare i responsabili.

Raccolta fondi per un nuovo mezzo di trasporto

Nel frattempo la cooperativa sociale ha aperto una raccolta fondi online per per acquistare un nuovo mezzo di trasporto dotato di sollevatore per sedia a rotelle, affinché i ragazzi possano spostarsi agevolmente e in sicurezza per raggiungere tutte le destinazioni delle attività della cooperativa. Al momento sono stati donati oltre 1.600 euro su un obiettivo di 10mila euro.

Per chi volesse contribuire la campagna è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/4srp/sos-mezzoditrasporto