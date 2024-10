"Oltre le taglie": il libro di Marilena Pastura è un inno all’accettazione

"Oltre le taglie": un inno all’accettazione, ma anche il titolo del nuovissimo libro di Marilena Pastura, influencer e modella originaria di Palazzolo sull’Oglio che a soli 26 anni ha fatto propria la missione di aiutare i più giovani (ma non solo) ad amare il proprio corpo.

Un obiettivo non sempre facile in una società bombardata da modelli di bellezza irraggiungibili, dove dietro la perfezione spesso c’è lo zampino del digitale, e dal giudizio degli altri che Marilena ha vissuto sulla propria pelle.

"Durante il mio percorso scolastico sono stata spesso presa di mira – ha raccontato Pastura – Da adolescente, quando il mio corpo ha cominciato a cambiare, sono spuntate le prime insicurezze: non ero alta, non mi trovavo bella, e il mio diastema era causa di prese in giro da parte dei miei compagni del tempo. Sono stata bullizzata psicologicamente e fisicamente, ma ho deciso di farmi forza e non mi sono lasciata abbattere".

E così si è aperto un nuovo capitolo.

"Ho cambiato scuola, ho aperto un canale social e ho cominciato a parlare dei miei viaggi, da sempre una mia grande passione: ben presto ho raggiunto i 28.000 seguaci, e da lì sono stata chiamata in radio per un’intervista e la mia vita ha cominciato a cambiare".

Poi la piega inaspettata, la chiamata da un’agenzia di moda milanese, lo scetticismo iniziale, poi la decisione di provare.

Da quel momento, la vita di Marilena è cambiata irreversibilmente.

«Mi sono detta che se io avevo ritrovato la felicità e l’amore per me stessa, allora anche altri avrebbero potuto, e io avrei potuto aiutarli: così è nata l’idea del libro, con l’intento di dimostrare che ogni corpo è valido, e che nel mondo della moda, così come nella vita di tutti i giorni, sono proprio le nostre peculiarità a renderci unici. Ho voluto inserire una prima parte autobiografica, in cui racconto il mio percorso, seguita dalla seconda che è costituita da capitoli tematici dedicati ad argomenti diversi, una vera e propria guida pratica per entrare nel mondo della moda o dello spettacolo, e per farlo nel modo più inclusivo possibile».