concorso fai

Nell'ambito del concorso "greenfuture" del Fai, premiata l'efficacia espositiva dell'idea di due studentesse del Serafino Riva, che hanno scelto di valorizzare il bosco dei Taxodi di Paratico.

Tra 1.200 progetti presentati dagli studenti di tutta Italia, 461 proposte sono state selezionate dalla giuria del Fai per passare alla fase finale. Di queste, 11 hanno ricevuto una menzione d’onore per l’efficacia espositiva. Tra loro c’è anche il progetto di due studentesse dell’istituto Serafino Riva di Sarnico che, nell’ambito del loro percorso di studi a indirizzo turistico, hanno scelto di puntare sul bosco dei Taxodi, pensando a nuove modalità di fruizione, laboratori e percorsi di visita.

Menzione d'onore per il progetto di valorizzazione del bosco dei Taxodi

Il progetto di Giorgia Carani e Vittoria Redaelli si propone di valorizzare l’area istituendo percorsi didattici e promuovere la conoscenza dell’area protetta nelle scuole limitrofe. Saranno infatti gli studenti a diventare le guide del bosco e ad accompagnare i turisti alla scoperta delle sue bellezze naturali grazie alla collaborazione tra la scuola superiore e l’Amministrazione comunale nell’ambito di un progetto di alternanza scuola-lavoro. "Il bosco dei Taxodi è uan risorsa da valorizzare a livello turistico - hanno spiegato le giovani - Abbiamo scelto di attuare una serie di proposte innovative, organizzando percorsi illustrativi divisi per età".

Il Comune ha accolto a braccia aperte la proposta di collaborazione. "Cercavamo risorse in più per la valorizzazione del nostro bosco, oggi curato dai cacciatori, che ringraziamo - ha evidenziato l’assessore alla Cultura, Leda Liborio - Oggi è un fiore all’occhiello per Paratico, ma prima di tutto c’è stato un grande lavoro dietro, di bonifica e poi di valorizzazione".

La passerella che fa da perimetro al bosco per ora si ferma a metà, ma tra qualche settimana inizieranno i lavori per terminare il percorso, che nell’ultimo tratto sarà "galleggiante".