Le "dolci" tappe di Santa Lucia in provincia di Brescia

le iniziative

Oggi la Santa preferita dai bambini passerà nei paesi per portare sorrisi e tanti regali

Ecco ci siamo. Domani, lunedì 13 dicembre, nelle case di tutti i bambini faranno la loro comparsa i doni portati da Santa Lucia. Un momento tanto atteso che la Santa preferita da tutti i più piccoli, dato che i dolci da portare sono tanti e il tempo è poco, ha deciso di anticipare girando per i paesi (mercoledì è passata a Manerbio, ieri è passata a Chiari e Montichiari, un evento organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con l'Amministrazione comunale e l'associazione Vittorio Pezzaioli) con il carretto trainato dal suo fidato asinello già nel week end. Dalla Bassa ai laghi, ecco tutti gli appuntamenti del week end.

Sebino e Franciacorta

Questa sera dalle 18 a Clusane andrà in scena la tradizionale "passeggiata" della Santa per le vie del paese. Rimandata nel 2020 a causa della pandemia, l'iniziativa torna in scena con il supporto del comune di Iseo e del gruppo alpini di Clusane: Santa Lucia, con un carretto nuovo e colmo di doni impacchettati da regalare senza svelare la sorpresa, sarà accompagnata dagli aiutanti Mario, Valentina,Stefano, Stella ed Arsenio. Alle 18 (sempre che Lello, il nuovo asinello un po' ritardatario, sia preciso) arriverà in via Luigi di Bernardo per poi passare nel villaggio San Michele (18.30) e in quello di via Valgiane (18.45), in via Sebinia (19) e nella piazzetta del Porto (19.15). Alle 19.30 tappa nel cortile del ristorante Gallo per poi raggiungere il villaggio La Famiglia passando per via Don Ferrari (19.45). Alle 20 sul sagrato della chiesa ci sarà il saluto finale.

E così a Paratico, dove sempre a partire dalle 18 la Santa e il suo asinello gireranno per le vie del paese per incontrare tutti i bambini: questi ultimi sono invitat ad affacciarsi alla finestra al suono del campanello.

E' tutto pronto, a Palazzolo sull'Oglio, per l'evento "Aspettando Santa Lucia": un momento ricco di gioia, festa e appuntamenti in piazza Roma. Dalle 10 alle 12 la Santa e la Fata Smemorina realizzeranno un laboratorio a tema; dalle 14.30 alle 17.30 ci sarà la IX edizione del Mercatino dei Bambini per vendere o scambiare i propri giocattoli, fumetti e altri oggetti. Seguirà alle 15 la premiazione degli Alberelli di Natale fatti dalle scuole e lo spettacolo di Santa Lucia al Teatro Sociale con la Compagnia Filodirame. Infine dalle 14.30 alle 17.30 si accenderà la magia delle bolle giganti con la Fata Smemorina (spettacolo itinerante), lo spettacolo dei trampolieri di natale e performance di fuoco.

A Rovato nell'ambito della prima edizione dei Mercatini delle associazioni, allestiti in via Castello, ci sarà il passaggio di Santa Lucia alle 15 in piazza Cavour, dove per tutta la giornata saranno presenti mercatino dell'antiquariato e street food. Santa Lucia salirà per via Castello e si fermerà davanti alla chiesa di Santa Maria Assunta. Ad allietare l'evento i canti di Aps Musical Beauty, la performance degli Zampognari e la cioccolata calda offerta dal Cai. Santa Lucia farà tappa anche negli oratori: a Lodetto si terrà un pomeriggio magico dalle 15 alle 19, con tanto di giro con l'asinello, zucchero filato, dolci e la fabbrica degli elfi.

Tanti appuntamenti anche a Erbusco: alle 15 all’oratorio di Villa Pedergnano arriverà Santa Lucia; a seguire marroni alla brace per tutti. In serata la santa più amata dei bambini farà tappa sia a Erbusco che nella frazione Zocco. A Erbusco il ritrovo è fissato alle 19.45 in piazza Chiesa, alle 20 in via Costa Sopra presso la Madonnina, alle 20.30 in via Costa sotto presso la statua del Sacro Cuore e alle 21 in contrada Valluna. A Zocco Santa Lucia arriverà alle 18 al parco Giochi di via Fava; successivamente passerà da via Dalino, via Falcone (parco giochi), parcheggio Mingardi, via Lamarmora/Garibaldi, Via Olmi/Noce (parco giochi), parco giochi di Spina e gran finale alle 19.55 in piazza Paolo VI A Cologne, alle 16 nella sala consiliare del Municipio, Santa Lucia incontrerà i bambini per la consegna delle letterine e per qualche dolcetto.

Lago di Garda

Dopo i laboratori creativi del sabato, per prepararsi all'arrivo della Santa, l'apppuntamento oggi (domenica 12 dicembre) a Desenzano è per le 17 nella biblioteca di Villa Brunati. I bambini potranno consegnare le loro letterine e assistere alle letture animate della fata Debora gustando dell'ottima cioccolata calda e tè. Alle 18, infine, potranno incontrare Santa Lucia, in arrivo con tanti doni.

A Soiano del Garda la visita, organizzata dalla Pro Loco, è in programma per le 18.30. La Santa, già in volo con il suo asinello, atterrerà nella zona del monastero (percheggio del panificio) e alle 18,45 sarà in piazza Chizzoline. Alle 19 si sposterà nel parcheggio dell Hibiscus Cafè e alle 19.30 in via X Giornate (all'angolo con via Roveglio). Continuerà il suo giro in piazza Umberto I (20) e lo concluderà in piazza don Vantini (20.15).

Appuntamento per le 17, invece, in villa Galnica a Puegnano del Garda dove Santa Lucia incontrerà i più piccoli con i sottofondo musicale della banda e delle pastorelle. I piccoli inoltre sono invitati a portare alla Santa le decorazioni natalizie che successivamente verranno appese sull'albero di Natale della piazza.

A Padenghe, per festeggiare la ricorrenza, alle 16 in oratorio andrà in scena lo spettacolo teatrale "La freccia Azzurra" della compagnia Fondazione Aida. L'ingresso è gratuito, ma è obbligatorio il green pass. Sempre oggi, a Moniga, Santa Lucia passerà per le vie del centro a partire dalle 19,30. A Pozzolengo, invece, arriverà dalle 17 in oratorio.

Non manca nemmeno la tappa a San Felice del Benaco: alle 16.30 la Santa sarà la protagonista della Festa della Luca che si accenderà nella piazza del Municipio. Qui, nel cortile, sarà allestito il punto video "Raccontaci i tuoi auguri" per raccogliere i messaggi di Natale di tutta la comunità.

Hinterland e Bassa

Santa Lucia arriva anche a Ospitaletto, dove dalle 14,30 in piazza Roma andrà in scena la Festa della Luce. Dal Musical-mente in concerto, con le melodie dei bambini e dei maestri che animeranno il villaggio di Natale (con tanti di animazione e giocoleria), al trenino della Santa con partenza ogni 10 minuti per percorrere le vie del paese; dal concerto itinerante della banda (partenza alle 15.30 in via IV Novembre) al momento clou, l'accensione dell'albero di Natale alle 17,15. Insomma sarà un pomeriggio carico di divertimento. Non manca anche lo spettacolo a teatro "Aspettando Santa Lucia", realizzato dall'oratorio e dalla compagnia Agorà, in scena alle 15.30.

A Bassano Bresciano la Santa è attesa per 15.30, ospite dei giovani della Consulta e del gruppo adolescenti dell'oratorio nella palestra comunale, allestita per l'occasione. Ci saranno anche caldarroste, tè e vin brulè per gli adulti da accompagnare ai dolci regali per i più piccoli.

All'oratorio di Ponte San Marco, frazione di Calcinato, la Santa passerà a ritirare le letterine alle 17, ma già dalle 15.30 si potrà gustare una buona merenda per grandi e piccini. A Carpendedolo ad allestire tutto ci ha pensato la Pro Loco: alle 17 Santa Lucia arriverà e darà il via a un tour per le vie del paese della durata di circa 2 ore, partendo da San Gottardo.

In aggiornamento...