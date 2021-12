Chiari

E' arrivata all'oratorio dove è stata accolta da don Oscar e dai bambini. Grande successo per i dolci preparati dai volontari della gastronomia.

Anche quest’anno Santa Lucia non poteva mancare. Nel pomeriggio di oggi, sabato, ha fatto tappa al Centro Giovanile 2000 di via Tagliata.

Con qualche giorno d'anticipo, oggi pomeriggio, Santa Lucia ha fatto tappa al Centro Giovanile 2000. Insieme al curato don Oscar e gli educatori, la Santa arrivata con il suo asinello ha trovato tanti bimbi pronti ad aspettarla. Per l'occasione, non è mancata nemmeno la bancherella di Natale con gadget e dolci per sostenere le attività dell'oratorio. I volontari della gastronomia, inoltre, hanno preparato delle incredibili prelibatezze. La torta di rose, la sbrisolona e la torta di mele sono davvero andate a ruba!

Gli appuntamenti di domani

I mercatini di Natale arrivano domani, a cura di Comune e Proloco. L’appuntamento è in piazza Zanardelli dalle 9 alle 12. In piazza delle Erbe ci sarà l’evento "Aspettando il passaggio di Santa Lucia", dalle 15.30 alle 18, con i laboratori creativi per bambini. "Lei", arriverà intorno alle 17. Inoltre, fino al 6 gennaio non mancherà il trenino di Babbo Natale. Transiterà per Chiari nelle domeniche e i giorni festivi dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.30. Sabato e prefestivi dalle 15 alle 18.30 (non il 25 dicembre). Partenza da piazza Rocca.