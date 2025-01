La "Mostra degli artisti mazzanesi" al via da sabato a Ciliverghe.

Al via sabato a Ciliverghe di Mazzano

Protagonisti una ventina di artisti mazzanesi: al via da sabato 4 e fino a domenica 12 gennaio 2025 la mostra è allestita all'interno della sala polivalente della biblioteca "Meo" in via Mazzucchelli 2 a Ciliverghe di Mazzano. Ad essere ospitate le opere pittoriche e scultoree di diciotto artisti. Alcuni praticano l'arte come professione, per latri invece rappresenta una piacevole passione: le opere in mostra sono state realizzate dagli stessi negli ultimi due anni. Sia le tecniche pittoriche così come quelle scultoree sono decise dagli autori.

L'esposizione è curata dal critico Enrico Danesi in collaborazione con Caterina Consolati dell'Ufficio Cultura: sono in tutto ottanta i lavori che il pubblico potrà osservare lungo un percorso nel quale diversi saranno gli stili così come le tecniche e le opere.

Visitare la "Mostra degli artisti mazzanesi"

La mostra è ad ingresso gratuito, sarà possibile visitarla fino a domenica 12 gennaio 2025 il lunedì e mercoledì dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 19; il martedì, giovedì e venerdì dalle 14.30 alle 19; il sabato dalle 9.20 alle 12.30 e dalle 16 alle 19 mentre la domenica il pomeriggio dalle 16 alle 19. Domenica 12 gennaio 2025, l'ultima giornata di esposizione, è previsto un finissage conviviale nel corso del quale i presenti potranno parlare con gli artisti e trovando così risposte a tutte le varie curiosità.

