Addio alla signora Luigia "Gina": si è spenta a 100 anni.

Si è spenta a 100 anni: addio alla signora Luigia

Comunità in lutto per la scomparsa di Luigia Reboldi (da tutti conosciuta come Gina). Si è spenta oggi (mercoledì 1 gennaio 2025) all'età di 100 anni.

Lo scorso ottobre era stata la protagonista della bella festa organizzata nella Rsa Serlini di via Monte Grappa. Era infatti il ​​17 ottobre del 1924 quando, in una famiglia contadina di Ospitaletto , da mamma Anna Maria Zuccali e papà Costanzo Nicola, nasceva Luigia . Crescendo insieme alle sei sorelle e ai tre fratelli, Gina non si è mai sentita sola e ha presto imparato l'arte di condividere. Avviata al lavoro in filanda e poi come operaia in una ditta di Lumezzane, Luigia si è sempre rimboccata le maniche, in un periodo, quello della Seconda guerra mondiale, non proprio semplice da affrontare.

Il felice matrimonio con Pace

Tappa fondamentale nella vita della centenaria è stato il matrimonio con Pace Polonini. Sposati il ​​26 febbraio del 1949, Gina e Pace sono rimasti insieme per ben 47 anni e, ricordandolo, la signora Reboldi aveva detto:

«Ho conosciuto mio marito al catechismo della domenica. Quando l'ho visto la prima volta, ho subito chiesto il suo nome alle mie amiche e quando mi hanno risposto “Pace”, credevo di non aver capito bene».

Dalla felice unione, aveva poi raccontato nell'occasione:

«Sono nati quattro figli: Egidio, Adriana, Maria e Lorenzo. Ed è stato bello ma anche impegnativo occuparmi della famiglia. Sono sempre stata una persona allegra - aveva detto raccontandosi - Quando facevo la volontaria in casa di riposo, tanti anni fa, gli ospiti mi facevano molti complimenti per il mio ottimismo».

La veglia di preghiera e l'ultimo saluto

Domani (giovedì 2 gennaio 2025) si terrà la veglia di preghiera alle 19.15. L'ultimo saluto è in programma venerdì 3 gennaio 2025 alle 9.30 con partenza dalla Domus Funeraria Remondina a Rovato in via XXV Aprile 99/101 alle 9.15 per la chiesa Parrocchiale di Ospitaletto. Dopo le esequie si proseguirà verso il Tempio Crematorio. A piangerla i figli Egidio con Anna, Adriana con Claudio, Maria, Lorenzo con Anna. nel necrologio non sono mancati i ringraziamenti "Al personale medico, infermieristico e agli operatori della Casa di Riposo "Serlini" di Ospitaletto per la premurosa assistenza".