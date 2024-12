Svaligiata l'Ottica Fiorenza a Rovato: danni ingentissimi

La scena che si è trovato davanti agli occhi questa mattina (venerdì 20 dicembre 2024) era impressionante. Il negozio completamente a soqquadro, i cassetti svuotati e rovesciati, gli scaffali ripuliti. Per il titolare dell'Ottica Fiorenza di Rovato, presso l'ex Girandola di via Primo Maggio, è stato uno shock. Ancora difficile fare una stima precisa del bottino, ma è sicuramente ingente, quanto i danni provocati nell'esercizio, devastato dai ladri.

Svaligiata l'Ottica Fiorenza a Rovato

Prima l'accesso nell'ex supermercato, trovando il modo di aggirare l'allarme antifurto, correttamente inserito nell'altra entrata. Poi un buco praticato nel muro per introdursi nel negozio e saccheggiarlo. Sarebbe questa la dinamica del furto avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì all'Ottica Fiorenza, che proprio pochi giorni fa aveva festeggiato i suoi dieci anni dall'apertura. Un colpo davvero importante, che lascia senza parole il titolare Fassil, una persona davvero amata da tutti e stimata per la sua professionalità e cordialità. Una ferita che si apre a ridosso del Natale, e che è destinata a lasciare una cicatrice profonda. All'entità del bottino, ancora in fase di definizione ma sicuramente elevato, si aggiungono i danni. Nell'incursione sono infatti state irrimediabilmente distrutte alcune opere d'arte che l'ottico aveva pazientemente collezionato, con la stessa cura e passione che metteva nel suo lavoro.

Danni ingentissimi

Le foto mostrano la scena impressionante che il titolare si è ritrovato davanti venerdì mattina, quando si è recato nel negozio. Il furto è stato denunciato ai carabinieri che indagano sulla vicenda.