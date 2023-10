Inaugurata la mostra fotografica «Occhi sulla natura»

Taglio del nastro per la mostra fotografica “Occhi sulla natura” di Massimo Moretti.

Inaugurazione

Inaugurata ieri sera, venerdì 6 ottobre, al teatro parrocchiale di Borgo San Giacomo, la mostra fotografica “Occhi sulla natura” del gabianese Massimo Moretti. Una mostra che celebra la fauna locale, quella catturata dagli incredibili scatti di Moretti. L’artista in più di 200 immagini, ritrae gli animali, principalmente volatili, del Parco Oglio Nord, della Lanca di Acqualunga e di altre zone della pianura bresciana, cremonese, lodigiana e bergamasca in pose suggestive e nelle fasi salienti della giornata come ad esempio la caccia.

Occhi sulla natura

“Con questi scatti vorrei condividere le emozioni che mi regala la fotografia naturalistica e cercare di trasmettere la mia passione al maggior numero di persone possibili” ha spiegato il fotografo.

Non solo, l’allestimento permetterà al pubblico di immergersi nello spettacolo della natura entrando in dialogo, grazie a fotografie che sembrano "prendere vita" attraverso l’applicazione Artivive. Scaricata l’app si potrà, inquadrando le immagini che riportano il logo, ammirare altrettanti scatti inediti sull’animale che si sta osservando. Un modo innovativo di guardare l’arte.

La mostra rimarrà aperta al pubblico oggi e domani dalle 20.30 alle 22.00 e nei giorni 14,15,16 ottobre. La domenica doppia apertura dalle 16 alle 18.