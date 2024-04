Scontro tra auto una donna elitrasportata ai Civili

Scontro tra auto in via don Nicola Pietrobelli, entrambe i guidatori finiscono in ospedale.

Un violento scontro tra due auto è andato in scena in pieno centro abitato a Borgo San Giacomo questa sera (mercoledì 24 aprile) poco dopo le 19.30.

Per cause ancora in corso di accertamento una Ford Fiesta e una Peugeot 308 station wagon sono entrate in collisione in via don Pietrobelli all’altezza del civico 4.

Alle 19.36 è partita la chiamata alla centrale operativa dell’112 che ha inviato sul posto in codice giallo l’elisoccorso Brescia decollato da Montichiari, il mezzo di soccorso avanzato con a bordo medico e infermiere e le ambulanze della Croce Verde Soncino e della Croce Bianca di Pontevico.

A rimanere feriti entrambi gli automobilisti un uomo sulla cinquantina trasferito in ambulanza a Manerbio, la donna di 36 anni invece è stata stabilizzata sul posto, dal personale dell’elisoccorso Brescia e il supporto del personale della Croce Verde soncinese, e poi trasferita in volo presso il nosocomio cittadino dove è giunta ed è stata affidata al personale sanitario del Pronto Soccorso.

Attivati anche i Vigili del Fuoco per la distribuzione delle lamiere degli abitacoli e la messa in sicurezza della scena e i Carabinieri della Compagnia dei Verolanuova per la gestione della viabilità e i rilievi del caso.

La dinamica è dunque al vaglio degli uomini della Benemerita.