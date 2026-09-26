“Immagini e linguaggio dell’anima”, fotografia e poesia in mostra ad Acqualunga

Inaugurata ieri, nella sala di Palazzo della Volta ad Acqualunga, frazione di Borgo San Giacomo, “Immagini e linguaggio dell’anima”, la mostra fotografica e poetica di Marilena Boselli e Rosellina Formoso.

Un viaggio tra le pieghe dell’anima, capace di appagare lo sguardo e il cuore.

Sono quindici gli scatti catturati dall’occhio fotografico di Rosellina Formoso, che racconta la sua terra d’origine, la Calabria, attraverso la street photography. Una finestra su un’Italia di altri tempi, spontanea e genuina, che invita lo spettatore a fermarsi e riflettere. Sembra quasi di sentire il profumo del mare e il calore del sole sulla pelle. Ogni immagine è accompagnata da una poesia di Marilena Boselli che, nata apparentemente da un’altra ispirazione, trova nella fotografia il suo posto perfetto, riuscendo a esprimere con le parole ciò che l’immagine suggerisce. Sono emozioni settembrine, colori e atmosfere che prendono forma negli scatti e nei versi, regalando al visitatore un’esperienza capace di coinvolgere tutti i sensi. A tenere le fila della presentazione è stato il professor Agostino Garda, che ha dedicato l’esposizione a Giacomo Andrico, scomparso lo scorso luglio, celebre scenografo e regista gabianese, conosciuto da tutti come “il poeta della scena”. Una poetica che, di produzione in produzione, sembra rivivere e inebriare il visitatore anche attraverso le opere esposte.

Orari e giorni di visita

“Immagini e linguaggio dell’anima” è una mostra estemporanea visitabile solo questo week end, sabato 26 e domenica 27 settembre. Sabato sarà fruibile dalle 16 alle 20, mentre domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 20.