Comunità in lutto per Giacomo Andrico

Un grave lutto ha colpito la comunità di Borgo San Giacomo e il mondo della Cultura: Giacomo Andrico si è spento a soli 62 anni a causa di una grave malattia.

Numerose le testimonianze d’affetto

Si stanno susseguendo numerose le testimonianze d’affetto verso un professionista che nel mondo della cultura ha fatto la differenza. Una vita dedicata alla cultura: aveva lavorato nei più importanti teatri in Italia e all’estero armato di una grande competenza e di un carattere mite e generoso.

“Giacomo è stato uno dei primi volontari impegnati nelle attività di salvaguardia del Castello di Padernello. Direttore artistico della Fondazione, nonché responsabile di progetti inerenti al teatro e al cinema, si è sempre dedicato anima e corpo ad ogni lavoro, cogliendo le sfumature più sottili dell’animo umano grazie alla sua sensibilità. Non meno importante è stato il suo costante contributo per la realizzazione delle mostre che da vent’anni contraddistinguono l’operato della Fondazione: dall’idea alla ricerca dei contenuti, dalla realizzazione delle scenografie all’allestimento con i volontari. In queste occasioni si poteva cogliere la sua capacità di lavorare in gruppo, assumendo di volta in volta il ruolo che la situazione richiedeva, sempre nel rispetto delle competenze altrui. Talvolta, le sue idee sembravano irrealizzabili; e invece, quelle idee bastava guardarle da un’angolatura diversa, meno scontata… in quei momenti capivi che uno dei suoi obiettivi era avanzare, nonostante la fatica, di un altro passo; un passo che ti faceva cadere, rialzare, crescere, maturare”,

è il ricordo della Fondazione Castello di Padernello di cui era Direttore artistico, regista, scenografo e progettista.

“L’Amministrazione Comunale si unisce con profondo cordoglio al dolore della Fondazione Castello di Padernello e dei familiari per la scomparsa di Giacomo Andrico. Giacomo ha rappresentato per il nostro territorio molto più di un direttore artistico: è stato un costruttore di bellezza e di comunità, capace di trasformare un’idea in visione condivisa e una visione in patrimonio collettivo. Il suo lavoro instancabile, silenzioso e generoso ha contribuito in modo determinante a restituire al Castello di Padernello il ruolo che oggi riveste nella vita culturale delle Terre Basse Bresciane. A nome dell’intera cittadinanza, desideriamo esprimere il nostro sincero riconoscimento per l’impegno, la sensibilità e la passione con cui Giacomo ha servito, per vent’anni, la causa della cultura e della memoria condivisa. Ci lascia un’eredità fatta di scenografie, mostre, idee coraggiose e soprattutto di un metodo: quello di chi sa ascoltare, contaminarsi e far crescere chi gli sta accanto. Ci stringiamo con affetto ai suoi familiari, ai volontari e a tutta la famiglia della Fondazione in questo momento di dolore”,

è il ricordo dell’Amministrazione di Borgo San Giacomo guidata dal sindaco Davide Pellini che ha voluto esprimere le condoglianze a nome dell’intera comunità.

Le esequie

I funerali si svolgeranno lunedì 20 luglio nella parrocchiale di Borgo San Giacomo alle 16.