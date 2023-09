Il Grande arriva a Verolavecchia

Una occasione unica per assistere ad un concerto di alta musica, capace di catturare gli animi dei cultori della grande musica.

Il Grande in provincia

Ieri sera l'anfiteatro di Verolavecchia ha ospitato l'importante e imperdibile rassegna Il Grande in provincia. Ideata dalla Fondazione Teatro Grande di Brescia in collaborazione con Provincia e Fondazione Provincia di Brescia eventi. Il sindaco Laura Alghisi ha accolto i musicisti Marco Mandolini, violino, e Andrea Rebaudengo, pianoforte, che si sono esibiti portando brani di Johannes Brahms e Ludwig van Beethoven. "La possibilità di avere in paesi piccoli come il nostro l'eccellenza del Teatro Grande è importantissima - ha esordito il primo cittadino - Questo spettacolo segnerà la fine degli eventi estivi e aprirà un percorso importante che inizierà verso settembre o ottobre che vedrà protagonista Villa Montini con numerose iniziative culturali". Il pubblico si è presentato numeroso, del resto una occasione così non capita tutti i giorni.