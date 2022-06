Una domenica sul lago d'Iseo, dedicata alle famiglie, per festeggiare tutti insieme l'arrivo dell'estate: è l'evento organizzato dall'associazione di promozione sociale Lunaeunquarto, in programma per domenica 19 giugno, a Marone, dalle 14 alle 23.

Una festa di inizio estate in Cittadella con l'associazione Lunaeunquarto

L'evento è stato organizzato con il patrocinio del Comune di Marone: un'occasione per stare insieme ammirando il panorama del lago d'Iseo e per festeggiare con musica, animazione e ottima compagnia l'arrivo dell'estate. L'appuntamento è per le 14 al parco della Cittadella della Musica e dell'Arte, in via Batista Cristini 17, che si affaccia direttamente sul Sebino: la perfetta cornice per una giornata di divertimento dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie.

Ce n'è per tutti i gusti: nello spazio gli avventori troveranno un'area bimbi attrezzata con i giochi, tante bancarelle cariche di curisità, gli stand gastronomici e non mancherà nemmeno l'intrattenimento musicale con la musica live. Infatti sul palco della Cittadella, a partire dalle 17, si esibiranno vari artisti e gruppi musicali di vario genere. Insomma, il divertimento è assicurato!

L'ingresso è gratuito. In caso di maltempo, invece, l'evento sarà annullato.