Musica, buon cibo e solidarietà fanno sempre rima con Alpini. Protagonisti del week end sono stati quelli di Quinzano, che stasera metteranno in scena l'ultimo atto di una manifestazione che da venerdì ha già richiamato centinaia di persone nel centro sporivo comunale.

Gli Alpini di Quinzano in festa fra musica, buon cibo e solidarietà

L'obiettivo, come sempre, è quello di fare solidarietà: il ricavato della festa, da venerdì sta illuminando la struttura quinzanese, verrà utilizzato per le sovvenzionare le attività dell'associazione e di altre reltà del territorio, mentre una parte verrà devoluta alla scuola Nicolajewka di Brescia. "Siamo veramente soddisfatti delle serate di venerdì e sabato, siamo pronti per l'ultima", ha commentato il capogruppo delle Penne nere di Quinzao, Francesco Aresi, che prevede un nuovo successo da tutto esaurito.

Cento i tavoli allestiti, oltre 60 i volontari fra cucina e servizio e un menù ricco di proposte. Oggi si prosegue con lo spiedo e la musica dell'orchestra di Graziano Maraschin.