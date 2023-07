Campione di karate a 75 anni, Alberto Festa conquista gli European Master Games andati in scena a Tampere, in Finlandia.

Campione europeo di karate a 75 anni, ma resta umile: "Una passeggiata, l'ho asfaltato..."

Lo sport non ha limiti e confini. Lo sa bene Alberto Festa, che all’età di 75 anni è diventato campione europeo di karate conquistando gli European Master Games andati in scena a Tampere, in Finlandia

La passione per il karate nasce all’improvviso nel 1979, Festa entra in palestra per gioco ma ci rimane per 44 anni. L’arte marziale diventa una compagna di vita che ancora oggi, come abbiamo visto, rimane fedele. In questi anni si è allenato nella palestra di Karatè Genocchio di Rovato, sotto la guida di Franco Genocchio, maestro benemerito cintura nera 7° dan. Ha partecipato a varie gare, sia europee che mondiali, ottenendo ottimi risultati. Di degna nota i Mondiali di Torino 2019 dove Festa ha conquistato la medaglia di bronzo nella categoria fino a 84 kg.

A Tampere, una competizione a livello continentale per atleti over 35, parte della squadra Italiana dopo due mesi di intenso allenamento, alla veneranda età di 75 anni, ha sconfitto il suo avversario in un minuto e 20 secondi.

«Una passeggiata, l’ho asfaltato, non mi aspettavo di batterlo in così poco tempo, i due minuti a disposizione non mi sono serviti tutti - ha commentato il karateka, senza nascondere l’orgoglio - Non mi sono mai sentito così in forma come a 75 anni, il merito è soprattutto del Maestro Genocchio che mi ha allenato e guidato in tutti questi anni, lo sport mi mantiene vivo e il karate è una passione che rimarrà per sempre». Festa si è dimostrato un grande esempio per tutti, dimostrando che l’età non è un limite, come sostiene il karateka, «più ti alleni meno invecchi».

Fare sport migliora l’umore e aumenta l’autostima, ma soprattutto non è mai troppo tardi per iniziare.