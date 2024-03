Giornate Fai di primavera, c'è anche Villa Montini

Per la prima volta Villa Montini e la parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo apostoli sono state inserite tra i luoghi d’interesse da visitare nelle Giornate Fai.

Le Giornate Fai di primavera

Le Giornate Fai di primavera, che cadono il week end del 23 e 24 marzo, sono un’iniziativa della nota associazione per promuovere il patrimonio culturale e paesaggistico del nostro paese. Il 23 e 24 marzo ci sarà l’apertura straordinaria di più di 750 luoghi, a contributo libero, in 400 città da nord a sud dove protagonisti non saranno solo i siti più grandi e famosi ma anche i piccoli centri con i loro tesori troppo spesso sconosciuti al grande pubblico.

Villa Montini, un tesoro da riscoprire

Da quest’anno anche Villa Montini e la parrocchiale sono entrate a far parte di questo circuito seguendo la linea dettata dall’Amministrazione guidata dal sindaco Laura Alghisi che ha sempre dichiarato di vedere nella cultura e nella valorizzazione del territorio una strada di promozione per il paese, frazioni comprese, e perché no?, di occasioni di sviluppo economico. Villa Montini è stata data dalla famiglia proprietaria in uso al Comune per 12 anni, una bella occasione che aveva avuto molta risonanza in paese e fuori in quanto era stata allestita una importante mostra dedicata a papa Paolo VI, che propri tra quelle stanze aveva vissuto momenti di svago e di riposo. Il successo della mostra, curata dal professor Roberto Consolandi è stato inaspettato, tanto che già sono in programma nuovi eventi, nel frattempo le porte della Villa del Dosso, come è conosciuta in paese, si apriranno per tutti nel week end del 23 e 24 marzo. "Il Comune ha aderito alle Giornate Fai di primavera per far conoscere Villa Alghisi/Montni fuori dal territorio locale, in questo modo vogliamo continuare il percorso di valorizzazione della figura di papa Montini iniziato con la mostra a lui dedicata - ha spiegato la sindaca Alghisi - Per noi è una grande soddisfazione proseguire il percorso culturale legato a Villa Montini per farlo crescere come luogo di aggregazione. Grazie alle giornate Fai speriamo di dare più visibilità ai nostri beni, anche per chi viene da fuori provincia".

Una biciclettata alla scoperta di Monticelli d'Oglio

Inoltre, durante il week end, l’assessore alla Cultura Valerio Gardoni si è fatto carico di una bella iniziativa: accompagnerà i visitatori, naturalmente quelli che lo vorranno, in una bella biciclettata alla scoperta del borgo storico di Monticelli d’Oglio del suo castello e del ponte sull’Oglio. Sarà un fine settimana ricco di emozioni e tanti potranno conoscere i molti tesori che la Bassa custodisce, alla scoperta di un territorio ricco di storia, arte e cultura che aspetta solo di essere visitato e vissuto. Questa è un’ottima occasione per Verolavecchia, l’Amministrazione sta perseguendo con forza la strada della cultura come veicolo di promozione del territorio, una strada che sta già dando molte soddisfazioni e molti frutti.