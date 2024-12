Concorso letterario: Manerbio week pubblicherà i vincitori

Da Iacopone da Todi a Dickens il tema del Natale, la più amata festività cristiana, ha catturato una moltitudine di scrittori.

Concorso letterario natalizio

"Ora tocca a voi",

con soddisfazione il presidente del Comitato Balotta di Seniga, il professor Riccardo Romagnoli, ha annunciato l’ultima sfida in cui il Comitato stesso si è cimentato: un concorso letterario a tema natalizio. Sono aperte le iscrizioni per chi volesse mettersi alla prova con l’arte di scrivere, un’arte forse in disuso che proprio per questo è necessario promuovere.

Il perché di un concorso letterario

"Scrivere aiuta sempre - ha sottolineato il professor Romagnoli - aiuta ad acquistare una maggior consapevolezza, a guardare la realtà con occhi nuovi. Oggi si è persa l’abitudine a scrivere, a fermarsi e riflettere su quello che ci circonda. Inoltre Francesco Balotta era un professore di lettere: sapeva scrivere ed ha insegnato a molti studenti a farlo, ecco perché ci è sembrato naturale indire un concorso letterario in suo onore".

Il professor Balotta è stato un uomo ricco di talenti e passioni: insegnante di italiano, pittore, ha esposto nei maggiori circuiti a livello mondiale, appassionato sportivo, ecco perché il comitato istituito in suo onore promuove iniziative differenti che ricalchino idealmente il suo percorso, con questa filosofia sono stati organizzati i concorsi di disegno per le scuole, dall’infanzia alle medie, del territorio, con successo incredibile: l’ultima edizione ha contato quasi 400 studenti, o le estemporanee di pittura che richiamano non solo amatori, ma artisti già affermati.

Dopo queste fortunate iniziative, ora è il turno del concorso di scrittura.

"Ci piaceva l’idea di come le persone vedono e vivono il Natale - ha sottolineato Catina Balotta, figlia del professor Balotta, ideatrice e organizzatrice dell’evento - C’è il Natale di chi lavora, di chi è in famiglia, di chi è da solo, è interessante riuscire a leggere tutte queste voci. Inoltre vogliamo promuovere l’uso della lingua scritta: è ancora importante saper scrivere bene".

Come partecipare

Tutti possono partecipare: sono previste due categorie, ragazzi, dai 10 ai 15 anni (nati dal 2009 al 2014) e adulti, dai 16 anni in su (nati dal 1900 al 2008). I partecipanti sono invitati a presentare un loro elaborato avente per tema "Il Natale", il titolo è libero e si potrà partecipare inviando un solo racconto. Tale racconto per i ragazzi dovrà essere inviato al Comitato Balotta in formato pdf, oppure scritto a mano, scansionato e inviato in formato pdf o jpg, mentre gli adulti dovranno inviare un elaborato in formato pdf, entrambe le categorie, a comitato.balotta@gmail.com. I ragazzi potranno scrivere al massimo 10mila caratteri (spazi inclusi), gli adulti al massimo 20mila.

Oltre al racconto dovrà essere inviata la propria anagrafica, se i ragazzi la potranno inserire nel file stesso dell’elaborato (nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico dell’autore/trice), gli adulti dovranno spedire racconto e anagrafica in due file differenti ai quali verrà associato lo stesso codice alfanumerico in modo da garantire contemporaneamente la valutazione anonima dell’opera e la sua associazione all’autore. L’intero testo del concorso è scaricabile dal sito istituzionale del comune di Seniga o dal profilo facebook del Comitato Balotta. Termine ultimo per consegnare gli elaborati: domenica 15 dicembre.

I primi tre racconti saranno pubblicati su Manerbio Week

"Lavoriamo con le parole tutti i giorni - ha spiegato il direttore di Manerbio Week Davide D’Adda - conosciamo da vicino le difficoltà dello scrivere, ma soprattutto ne conosciamo le gioie e non possiamo far altro che plaudire e supportare un’iniziativa che come scopo ultimo ha proprio la promozione della scrittura. Ecco perché la nostra testata sarà media partner del Concorso natalizio e con grande piacere pubblicherà i primi tre racconti classificati".

Del resto non c’è banco di prova migliore per uno scrittore che "affrontare" il pubblico, così, rispolverando una vecchia usanza dei quotidiani che pubblicavano i racconti dei grandi autori a puntate, anche Manerbio Week farà la sua parte pubblicando i racconti dei primi classificati. Non resta che aprire i laptop o, per i più romantici, sfoderare le stilografiche e lasciare che l’ispirazione prenda forma.