Nel 1972 hanno deciso di promettersi amore eterno e vivere una vita insieme: oggi quelle coppie, sessanta in totale, si sono riunite nel comune di Chiari per festeggiare il loro anniversario di matrimonio. Cinquant’anni, un lungo periodo fatto di gioie, fatiche, dolori, ma anche tante emozioni che rimarranno per sempre impresse nella memoria.

Cinquant'anni d'amore: Chiari celebra gli anniversari di matrimonio

La celebrazione delle Nozze d'oro, a Chiari, sono ormai diventate una tradizione. Un momento per festeggiare un'importante ricorrenza nella vita di tanti cittadini e cittadine, ma anche il loro esempio. Le coppie, con occhi pieni d’amore, hanno ricevuto in dono una pergamena in ricordo di questo importante traguardo: a consegnarla il sindaco Massimo Vizzardi, assieme all'Amministrazione comunale e al parroco di Chiari, Monsignor Gian Maria Fattorini, che ha poi celebrato la Messa in Duomo.