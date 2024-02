Waki torna a casa, la storia a lieto fine del cane lupo cecoslovacco.

La storia a lieto fine di Waki

L'animale era scappato dalla sua casa a Leno una decina di giorni fa ed era stato visto aggirarsi per svariati giorni in territorio mantovano. Come riportato da PrimaMantova la presenza del cane aveva destato più di qualche preoccupazione tra la popolazione del posto. In un primo momento avevano infatti pensato potesse trattarsi di un lupo, impressioni che sono state espresse in alcuni commenti lasciati dagli utenti sotto ad un video che circolava sui social. Nelle immagini si vedeva un cane lupo cecoslovacco nelle campagne mantovane di Bozzolo.

Waki torna a casa

Ieri (martedì 27 febbraio 2024) la buona notizia, il cane è stato recuperato e riconsegnato al legittimo proprietario. Ad individuare Waki Marco Benini pilota di droni. Così, dopo alcuni giorni di monitoraggio, ieri è stato catturato dagli agenti della Polizia Provinciale e riconsegnato al legittimo proprietario. Tra le numerose segnalazioni che si sono succedute sui social network da parte della cittadinanza locale, quella del vicesindaco di Marcaria Gabriele Anghinoni. Quest'ultimo lo ha ripreso nei pressi di Tezzoglio, zona periferica di Bozzolo (sempre nel Mantovano). Il recupero dell'animale, tuttavia, è avvenuto non senza qualche difficoltà vista la naturale diffidenza del cane che rischiava di inselvatichirsi ogni giorno in più che restava in libertà.