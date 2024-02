Il parco giochi di Pievedizio sta per tornare allo splendore

I bambini chiedono “aiuto” al sindaco per il loro parco

Il parco giochi di Pievedizio sta per tornare allo splendore. A rendere nota la notizia un comunicato ufficiale del sindaco Igor Zacchi che ha raccontato alcuni risvolti che hanno visto come protagonisti dei giovani cittadini.

Durante una visita alla scuola primaria, poco tempo fa Zacchi ha ricevuto, dagli alunni della quinta A, una letterina scritta rigorosamente a mano e con molta cura. Essa conteneva alcune segnalazioni e tra le righe alcuni desideri che i bambini hanno chiesto al primo cittadino di realizzare, tutti riguardavano il parco giochi di viale Mazzini a Pievedizio.

”Volevamo informarla che il parco di Pievedizio ha bisogno di maggior protezione. Il testone è completamente rotto, i canestri non ci sono più e il girotondo ha le corde quasi spezzate e manca un seggiolino”.

I suggerimenti dei bambini

Oltre alla lettera i bambini e le bambine, avevano poi verbalmente spiegato lui di quanto fossero contenti del nuovo parco realizzato in piazza Europa a Mairano. Durante i loro discorso i piccoli cittadini e le piccole cittadine hanno sottolineato che sarebbe stato corretto intervenire anche sul parco di Pievedizio, altrettanto ammalorato.

Un desiderio che si sta avverando

Un desiderio che, a quanto pare, era già in linea con quanto il sindaco e la sua squadra, stavano per realizzare. L’Amministrazione aveva infatti annunciato l’arrivo di uno splendido regalo per i bimbi nel volantino d’auguri recapitato casa per casa durante le festività natalizie: tutti i parchi gioco di Mairano e Pievedizio sarebbero stati demoliti e ricostruiti, con nuove attrezzature e standard di sicurezza al passo con le normative vigenti.

L’inizio lavori

Sabato Zacchi ha dato notizia dell’inizio dei lavori di demolizione dei parchi gioco di viale Mazzini, via del Dosso e via Moretto, mentre la prossima settimana scatterà la fase di ricostruzione.

“Non si tratta di una semplice sostituzione dei giochi, bensì una profonda rivisitazione strutturale delle aree ludiche che poggeranno su solide fondamenta in cemento armato ricoperto da “quadrotti” ammortizzanti, studiati appositamente per attutire eventuali cadute ed urti in generale - ha spiegato Zacchi - Successivamente i parchi potranno ricevere i nuovi giochi, realizzati con materiali speciali, studiati per offrire una maggiore resistenza all’usura degli agenti atmosferici”.

Le parole ai genitori

Il primo cittadino ha voluto poi rivolgersi ai genitori mairanesi, di capoluogo e della frazione. “Care mamme e cari papà l’avevo promesso ai vostri bambini e ancora una volta sono felice di aver mantenuto la parola data, ma questo non sarebbe stato possibile senza il prezioso contributo della nostra squadra di amministratori, in particolar modo l’assessore ai Lavori Pubblici dottoressa Amalia Uccelli e l’assessore al Bilancio ingegner Marco Colosio”.

L’appello agli adolescenti

In fine un appello agli adolescenti. “Quando i giochi nuovi saranno installati, probabilmente, a qualcuno di voi verrà voglia di vandalizzarli. Volete essere proprio voi a rovinare ai bambini il loro desiderio esaudito? Se fossero le vostre sorelline o i vostri fratellini? Contiamo tutti su di voiaffinché questo non accada”.