Una notizia terribile quella che ha colpito una famiglia di Palazzolo: i coniugi Angelo Sala ed Elvira Mangili.

Vittime del Covid: marito e moglie muoiono a due giorni di distanza

Sala, 94 anni, è venuto a mancare martedì e la sua notizia aveva toccato profondamente la comunità, in quanto era la colonna portante dello sport palazzolese. La moglie, classe 1933, invece, è morta ieri, giovedì, sempre a causa del Covid. Dopo quasi 65 anni di matrimonio, se ne sono andati insieme. Ma per i figli, i nipoti e gli amici si tratta di una notizia davvero sconvolgente. Una tragedia difficile da descrivere. Il funerale verrà celebrato insieme oggi, venerdì, alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta. Una decisione presa all’ultimo, visto che inizialmente il funerale di Sala era programmato per oggi ma nella chiesa di Sacro Cuore.