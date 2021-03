Una notizia che ha toccato profondamente tutta la città e gli amanti dello sport.

Colonna portante dello sport palazzolese: la comunità piange Sala

Angelo Sala, palazzolese classe 1926, era sicuramente lo sportivo più importante di Palazzolo. Lo era, perché purtroppo ieri è venuto a mancare lasciando un grande vuoto nella sua famiglia naturalmente, ma anche in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di allenarsi e disputare gare con lui. Sala era lo sportivo più importante per un semplice motivo: era la memoria storica dello sport palazzolese e, nonostante la veneranda età, fino a poco tempo fa (prima del Covid), con la sua racchetta da tennis partecipava a tornei internazionali, ottenendo grandi risultati. Ex calciatore ad alti livelli della storica squadra Marzoli, è stato per anni allenatore alla Pro Palazzolo e negli ultimi anni un tennista insuperabile nelle categorie over 80 e over 85.