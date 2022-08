Per i prossimi due anni non potrà entrare e neanche avvicinarsi alla discoteca Numner One. Il Questore di Brescia ha emesso il Daspo nei confronti del 21enne accusato di aver violentato una ragazza minorenne fuori dal locale di Corte Franca, a fine luglio.

Violenza sessuale e percosse fuori dal Number One: daspo per il 21enne

La notte tra sabato 30 e domenica 31 luglio il giovane, incensurato e residente nel veronese, era stato arrestato dai carabinieri della stazione di Trenzano e Travagliato in quanto autore di un grave episodio di violenza sessuale e percosse ai danni di una ragazza di 16 anni, proveniente dalla provincia di Bergamo. In particolare la ragazza, minorenne, sarebbe stata avvicinata e aggredita all’uscita della discoteca Number One di Corte Franca: i militari erano intervenuti a seguito della segnalazione effettuata dagli amici della ragazza presenti al momento dell’accaduto.

Il giovane era stato anche trovato in possesso di mezzo grammo di hashish. Pertanto, oltre all'arresto con l'accusa di violenza sessuale e percosse, è scattata anche la segnalazione quale assuntore di sostanze stupefacenti.

A seguito della convalida dell’arresto, nei confronti del 21enne è stato emesso nei suoi confronti il divieto di accesso al pubblico esercizio nonché lo stazionamento nelle immediate vicinanze dello stesso per 2 anni. Ora il giovane è in libertà.