Violenza sessuale e percosse fuori dal Number One: arrestato

Violenza sessuale e percosse. Questa la pesante accusa che pende su un 21enne proveniente dalla provincia di Verona, arrestato nella notte tra sabato 30 e domenica 31 luglio dai carabinieri della Compagnia di Chiari.

Violenza sessuale e percosse fuori dal Number One

L'intervento è avvenuto intorno alle 5, nella notte tra sabato e domenica, nell’ambito dei controlli ai locali pubblici, fra cui anche numerose discoteche della provincia di Brescia, effettuati dai carabinieri della Compagnia di Chiari. In particolare i militari delle stazioni di Trenzano e Travagliato hanno arrestato in flagranza di reato un 21enne, incensurato, proveniente dalla provincia di Verona. Il giovane si sarebbe reso responsabile di violenza sessuale e percosse nei confronti di una ragazza di 16 anni, proveniente dalla provincia di Bergamo. In particolare la ragazza, minorenne, sarebbe stata avvicinata e aggredita all’uscita della discoteca Number One di Corte Franca.

Arrestato un 21enne

Il giovane, a seguito di perquisizione personale, è stato anche trovato in possesso di mezzo grammo di hashish. Pertanto, oltre all'arresto con l'accusa di violenza sessuale e percosse, è scattata anche la segnalazione quale assuntore di sostanze stupefacenti.