Violenta ondata di maltempo, danni a campagne e aziende agricole.

Nel Bresciano una violenta ondata di maltempo

Questa mattina (venerdì 28 agosto 2026) una violenta ondata di maltempo ha interessato l’area della provincia di Brescia: ad essere colpiti in modo particolare i comuni di Rovato, Coccaglio, Chiari, Pontoglio, Palazzolo sull’Oglio, Castrezzato, la zona nord di Castelcovati, Brescia, Roncadelle, Torbole Casaglia e Ospitaletto. Grandine, accompagnata da fortissime raffiche di vento, ha investito in pochi minuti campagne e aziende agricole, provocando danni la cui entità è ancora in corso di valutazione.

La conta dei danni

Danni, secondo le prime segnalazioni raccolte da Coldiretti Brescia, sono stati registrati anche a stalle e a strutture aziendali, tetti e coperture, pannelli fotovoltaici, serre, oltre a mezzi agricoli e trattori; colpite anche le colture in campo, investite direttamente dalla grandine e dalla violenza del vento.

“Ancora una volta le nostre aziende agricole si trovano ad affrontare fenomeni meteorologici improvvisi e particolarmente violenti – dichiara Laura Facchetti, presidente di Coldiretti Brescia – in queste ore siamo in contatto costante con gli agricoltori delle zone colpite e i nostri tecnici sono impegnati sul territorio per raccogliere le segnalazioni e verificare l’entità dei danni. Coldiretti continuerà a essere al fianco delle imprese, prestando la massima attenzione a una situazione che sta interessando sia le produzioni agricole sia strutture e strumenti indispensabili per il lavoro quotidiano delle nostre aziende”.

Il tema acqua al centro

Il tema acqua sarà al centro del convegno in programma questa sera a Orzinuovi alle 20 presso il Centro Culturale Aldo Moro, nell’ambito della 78ª Fiera Regionale, occasione di confronto sulle sfide che attendono l’agricoltura bresciana e sulle risposte necessarie per affrontare un clima sempre più imprevedibile.