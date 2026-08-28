Violenta ondata di maltempo, danni a campagne e aziende agricole.
Nel Bresciano una violenta ondata di maltempo
Questa mattina (venerdì 28 agosto 2026) una violenta ondata di maltempo ha interessato l’area della provincia di Brescia: ad essere colpiti in modo particolare i comuni di Rovato, Coccaglio, Chiari, Pontoglio, Palazzolo sull’Oglio, Castrezzato, la zona nord di Castelcovati, Brescia, Roncadelle, Torbole Casaglia e Ospitaletto. Grandine, accompagnata da fortissime raffiche di vento, ha investito in pochi minuti campagne e aziende agricole, provocando danni la cui entità è ancora in corso di valutazione.
La conta dei danni
Danni, secondo le prime segnalazioni raccolte da Coldiretti Brescia, sono stati registrati anche a stalle e a strutture aziendali, tetti e coperture, pannelli fotovoltaici, serre, oltre a mezzi agricoli e trattori; colpite anche le colture in campo, investite direttamente dalla grandine e dalla violenza del vento.
“Ancora una volta le nostre aziende agricole si trovano ad affrontare fenomeni meteorologici improvvisi e particolarmente violenti – dichiara Laura Facchetti, presidente di Coldiretti Brescia – in queste ore siamo in contatto costante con gli agricoltori delle zone colpite e i nostri tecnici sono impegnati sul territorio per raccogliere le segnalazioni e verificare l’entità dei danni. Coldiretti continuerà a essere al fianco delle imprese, prestando la massima attenzione a una situazione che sta interessando sia le produzioni agricole sia strutture e strumenti indispensabili per il lavoro quotidiano delle nostre aziende”.
Il tema acqua al centro
Il tema acqua sarà al centro del convegno in programma questa sera a Orzinuovi alle 20 presso il Centro Culturale Aldo Moro, nell’ambito della 78ª Fiera Regionale, occasione di confronto sulle sfide che attendono l’agricoltura bresciana e sulle risposte necessarie per affrontare un clima sempre più imprevedibile.
“L’acqua è una risorsa fondamentale e insostituibile per l’agricoltura – conclude la presidente di Coldiretti Brescia Laura Facchetti – ma oggi siamo chiamati a confrontarci con situazioni sempre più estreme: passiamo da periodi di siccità e carenza idrica a precipitazioni concentrate, grandinate e fenomeni violenti capaci di provocare danni enormi in pochi minuti. E’ indispensabile ragionare sulla gestione della risorsa idrica, sulla prevenzione e sugli strumenti necessari per rendere le nostre aziende e il territorio sempre più resilienti di fronte ai cambiamenti climatici”.