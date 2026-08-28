Temporale all’alba, pesanti danni nella Bassa

Un’intensa ondata di maltempo ha interessato la zona della Bassa bresciana.

Questa mattina (venerdì 28 agosto 2026) la grandine ha colpito il territorio di Chiari e quello di Rovato con danni su decine di auto parcheggiate:

“Una bomba inattesa e imprevista che ci è caduta in testa – queste le parole del sindaco Gabriele Zotti -. Abbiamo ricevuto un allarme meteo dalla Protezione civile solo pochi secondi prima dell’ evento, che è stato quindi del tutto straordinario e imprevisto, non riportato dai siti di meteo. Questo ovviamente dà fastidio… Stamattina stiamo facendo passaggi con droni sulle scuole e sulle palestre, per verificare che non ci siano danni in vista della ripresa delle scuole e delle attività sportive. Il pensiero stamattina va alla popolazione e ai volontari, che hanno messo in campo una macchina straordinaria e laboriosa, cui va il mio plauso”.