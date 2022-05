Violenta lite fra famiglie: due persone gravi in ospedale

il caso

Ancora non si conoscono i motivi dietro al litigio: sul fatto stanno indagando i carabinieri

Aggiornamento delle 10.45

La lite è degenerata tra due famiglie marocchine, residenti in una palazzina al quartiere De Gasperi a Palazzolo, situato in via Romana, a pochi passi dal confine con Castelli Calepio. Ad avere la peggio sono madre e figlio, residenti nell'appartamento sopra a quello in cui è avvenuta la violenta lite. Sarebbero stati loro due a scendere e sono stati loro ad avere la peggio. Il ragazzo è stato portato in elicottero al Papa Giovanni XXIII a Bergamo, mentre la donna in ambulanza a Brescia. A Brescia anche un altro uomo, il padre di famiglia dell'altro nucleo coinvolto. I carabinieri, in contatto con la Procura di Brescia e con gli ospedali, indagano sull'episodio.

Violenta lite fra due famiglie, un uomo e una donna sono stati trasportati in ospedale in gravissime condizioni. E' successo questa mattina a Palazzolo sull'Oglio, in quartiere De Gasperi.

Violenta lite fra famiglie: due persone gravissime in ospedale

Sembrava una scena da film. A svegliare i residenti del quariere De Gasperi, a Palazzolo, sono state le sirene dei carabinieri, delle ambulenze e il rumore dell'elisoccorso atterrato a poca distanza da una palazzina dove due famiglie sono state coinvolte in una lite sfociata in violenza.

Sul fatto ora stanno indagando i carabinieri di Palazzolo, di Capriolo, il Radiomobile e il nucleo operativo di Chiari, giunti sul posto tempestivamente. Ancora non sono noti i motivi del litigio, probabilmente è stato utilizzato anche un bastone: sembra che ad avere la peggio siano stati un uomo e una donna, trasportati in ospedale in gravissime condizioni.

Le decine di persione che si sono riversate sulla strada, attirate dal movimenti, si sono trovate davanti agli occhi numerose pattuglie dei militari, le ambulanze dei soccorritori di Capriolo e Mornico, l'eliambulanza, l'automedica di Sarnico e l'auto infermierizzata di Palazzolo.